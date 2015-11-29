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ضبط 20 قضية تموينية فى حملة على الأسواق بأسوان

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ضبط 20 قضية تموينية فى حملة على الأسواق بأسوان ضبط 20 قضية تموينية فى حملة على الأسواق بأسوان
شنت الأجهزة الأمنية حملة تموينية مكبرة خلال ال24ساعة الماضية علي الأسواق بمدينة أسوان
>شارك فيها قيادات مديرية الأمن وضباط إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع مجلس المدينة و قطاعي الصحة و الرقابة التموينية والجهات المعنية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وأسفرت الحملة عن ضبط 20 قضية تموينية شملت تحرير 9 قضايا لمحلات وتجار لعدم الإعلان عن السلع المعروضة .

وتم ضبط 4 قضايا عدم وجود تراخيص خاصة بنشاط المنشأة، وضبط قضيتين عدم وجود سجل تجارى، و 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية وجارى العرض علي النيابة العامة.

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مصر 365

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