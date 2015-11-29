ضبط 20 قضية تموينية فى حملة على الأسواق بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية حملة تموينية مكبرة خلال ال24ساعة الماضية علي الأسواق بمدينة أسوان>شارك فيها قيادات مديرية الأمن وضباط إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع مجلس المدينة و قطاعي الصحة و الرقابة التموينية والجهات المعنية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وأسفرت الحملة عن ضبط 20 قضية تموينية شملت تحرير 9 قضايا لمحلات وتجار لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة .

وتم ضبط 4 قضايا عدم وجود تراخيص خاصة بنشاط المنشأة، وضبط قضيتين عدم وجود سجل تجارى، و 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية وجارى العرض علي النيابة العامة.