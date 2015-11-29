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اليوم .. "ثقافة" سوهاج تنظم احتفالية بمناسبة أعياد الطفولة

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اليوم .. "ثقافة" سوهاج تنظم احتفالية بمناسبة أعياد الطفولة اليوم .. "ثقافة" سوهاج تنظم احتفالية بمناسبة أعياد الطفولة
قال خالد اسماعيل وكيل وزارة الثقافة بسوهاج ، إن المديرية ستنظم اليوم الأحد بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم احتفالية للأطفال على مسرح الثقافة بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة .

وأضاف وكيل وزارة الثقافة فى تصريح خاص خاص لـ "اليوم السابع "أن الاحتفالية تشمل عروض مسرحية وكورال أطفال وبعض العروض الفنية الأخرى بحضور قيادات من مديرية الثقافة والتربية والتعليم .
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