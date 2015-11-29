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برلمانى عراقى: الغرب ينتهك سيادة "بغداد" بدعوى محاربة الإرهاب

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برلمانى عراقى: الغرب ينتهك سيادة "بغداد" بدعوى محاربة الإرهاب برلمانى عراقى: الغرب ينتهك سيادة "بغداد" بدعوى محاربة الإرهاب

>أكد مثال الألوسى عضو مجلس النواب العراقى ، أن مزاعم الحرب ضد الإرهاب قضت على مفهوم "السيادة" فى العراق، مشدداً على رفض انتهاك الغرب لحدود الشرق الاوسط بحجة محاربة الإرهاب ، موضحا أن ما يحدث داخل العراق يُعد انتقاصاً من قيمته التاريخية والإقليمية.

وأضاف "الألوسى" خلال لقاء له ببرنامج "حديث الرافدين"، المذاع على قناة "الغد العربي"، مع الإعلامى علاء الشيخ، أن مفهوم "السيادة" فى العراق تزعزع ، وتابع:" دول مجلس الأمن الخمس الأساسية لا تحترم العالم، ولا تحترم السيادة ولا القوانين الدولية التى ساهمت فى صياغتها"، لافتا إلى وجود انفلات فى شهوات تلك الدول التى تسعى إلى السيطرة العالمية.
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