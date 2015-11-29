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إحباط محاولة تهريب 3 طن بانجو بمنفذ النصر الجمركى ببورسعيد

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إحباط محاولة تهريب 3 طن بانجو بمنفذ النصر الجمركى ببورسعيد إحباط محاولة تهريب 3 طن بانجو بمنفذ النصر الجمركى ببورسعيد
تمكنت مباحث أمن الموانى ببورسعيد برئاسة العقيد حمدى صالح، و بالتنسيق مع مكافحة التهرب الجمركى منذ قليل من إحباط محاولة تهريب 3 طن بانجو قادمة من العريش ، داخل سيارة لنقل مادة النشادر وتحمل لوحات معدنية رقم ق ن س 5278.

كانت المعلومات وردت إلى اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لمحور قناة السويس، واللواء هشام درويش مدير إدارة المباحث، والعميد عبد العزيز كمال رئيس مباحث الإدارة، وبتفتيش السيارة تبين وجود مخدر نبات البانجو، بالجزء الأمامى والخلفى للسيارة.

علي الفور، تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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