بالفيديو.. إلهام شاهين لـ"الحياة":أطالب السيسى بالعفو عن مبارك ولست مؤمنة بثورة يناير

طالبت الفنانة إلهام شاهين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار عفو رئاسى عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، نظراً لسنه المتقدم ومرضه، وكونه أحد أبناء القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب 1973 من أجل مصر ، باعتراف الرئيس السادات أنه صاحب الضربة الجوية، ومن الأسباب الرئيسية لانتصار مصر فى الحرب.

وأضافت إلهام شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية رغدة شلهوب ببرنامج "100 سؤال"، على فضائية "الحياة"، أنه حمل حياته على كفه من أجل الوطن، مشدده على أنه تعرض للظلم، وحتى لو كان قد ظلم أحدا، فإن كل الأنظمة لها أخطاء بداية من عصر الرئيس عبد الناصر ثم السادات، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما له أخطاء.

وروت إلهام شاهين، تفاصيل زيارتها للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى مستشفى المعادى، مؤكده أنه حزين جداً لما يحدث معه ومع أولاده، لافتة إلى أنها تأثرت عندما رأت دموع الرئيس الأسبق، مما جعلها تنهار ولا تدرى ماذا تفعل، مشيرة إلى أن مبارك ترك الحكم فى هدوء ووافق أن يحاكم مثل أى مواطن عادى جداً وتقبل ذلك بكل احترام.

وأشارت إلى أن الرئيس الأسبق، يعانى من حالة من الحزن والاكتئاب الشديد، موضحة أنها لم تتمنى أن ترى رئيس مصر الأسبق بهذه الصورة، وأنها عاشت عمرها كاملاً فى عهده، ودرست وتعلمت وأصبحت نجمة فى عصره.

وأوضحت إلهام شاهين، أنها أبلغت الرئيس الأسبق حسنى مبارك رسالة مفادها: "قلت له أنا وملايين فى مصر والعالم العربى بيحبوك ويحترموك، مع الأسف اللى بيوصلك اللى بيتصدر فى الإعلام، يمكن اللى عايزين يقولولك احنا بنحبك ونحترمك على المجهود اللى عملته لمصر، صوتهم مش واصلك، وانا عايزة أوصلك ده، والتاريخ فعلاً أثبت براءة الرئيس مبارك، بعد ما اتعرض لإهانات لم تكن تصح".

وتابعت: "انا انهرت لما شوفت ضعف الرئيس مبارك والدموع فى عنيه، لما اتكلم عن أولاده، اتأثرت وقال لى أنا مش هاممنى نفسى ولكن اللى بيتعمل مع أولادى كتير، ويتم معاقبتهم لأنهم ولادى كنوع من الانتقام"، موضحة أن أبناء مبارك بالتأكيد مظلومين ويتم معاقبتهم لأنهم أبناء مبارك، مضيفة :"فى ناس عارفه ده وبتقول ده خوفاً من 25 يناير وشباب الثورة، لست مؤمنة بـ 25 يناير لأنها كانت فخ"، واصفة ثورات الربيع العربى بالزفت العربى.. ربيع أية؟ والناس بتموت بالآلاف".



>