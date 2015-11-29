الصفحة الرسمية للرئيس السيسى تنشر أهداف مشروع تنمية منطقة قناة السويس

نشرت الصفحة الرسمية، للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أهداف مشروع تنمية منطقة قناة السويس والعين السخنة.

وتمثلت أهداف المشروع، فى تحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من خلال إستغلال الأراضى المتاحة شرق القناة، و إنشاء إمتداد تنموى (اقتصادى/جغرافى/عمرانى) لمدن القناة الثلاث و بما تنعكس أثاره الإيجابية على تنمية سيناء.

2- الأراضى الواقعة فى منطقة قناة السويس بمساحة 460كم2 تعتبر منطقة إقتصادية ذات طابع خاص طبقاُ لمواد القانون.

3- يعتبر إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة الذى تم إفتتاحها فى أغسطس الماضى هو بداية التنفيذ الفعلى لهذا المشروع العملاق.

وينقسم المشروع إلى ثلاث محاور رئيسية، محور منطقة بورسعيد: إنشاء إمتداد لمدينة بورسعيد شرق قناة السويس (المدينة/الميناء) مع ربطها معاً بشبكة طرق و أنفاق و إنشاء منطقة لوجستية و صناعية و تجارية كبرى عن طريق تنفيذ الأتى:

ميناء بحرى يشمل أرصفة بطول 5كم و عرض 500م، ومجرى مائى بطول 3كم، وقناة للإقتراب بطول 9 كم و عرض 250، ومنطقة صناعية بمساحة 40 مليون م2، الأسبقية الأولى منها 16 مليون م2 و تتكون من منطقة مصانع و خدمات و مركز مؤتمرات عالمى و مراكز للبيع و فنادق.

ومنطقة صناعية أخرى بمساحة 40مليون م2، الأسبقية الأولى منها 16 مليون م2 وتتكون من منطقة مصانع و خدمات و مركز مؤتمرات عالمى و مراكز للبيع و فنادق، ومنطقة سكنية على مساحة 4 مليون م2 بإجمالى حوالى 10 ألاف وحدة سكنية كمرحلة أولى تتسع لحوالى 50 ألف مواطن و بإكتمال المرحلة الثانية يصل عدد المواطنين إلى 190 ألف مواطن، ومنطقة لوجستية بمساحة 30 مليون م2، ومنطقة مزارع سمكية بمساحة 80 مليون م2 تنتج 55 ألف طن أسماك يومياً و توفر عمالة لسبعة ألاف مواطن.

تطوير طريق بورسعيد/شرم الشيخ بطول 500كم، وتطوير طريق الإسماعيلية/بورسعيد غرب القناة بطول 104كم، وإنشاء محور 30 يونيو الذي يبدأ من الطريق الدولي الساحلي جنوب بورسعيد حتى الكم 90 طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي بطول 102 كم، وكما يرتبط بالمشروع إنشاء "مدينة الجلالة" أعلى جبل الجلالة البحرية على إرتفاع 700م من سطح البحر و تقع المدينة على مساحة 17 ألف فدان تشتمل على مناطق سكنية و سياحية و خدمية و سيكون بها منتجع الجلالة السياحي العالمي.

وسيتم إنشاء مجموعة من الأنفاق أسفل قناة السويس بمنطقة جنوب بورسعيد عند علامة الكم 19 ترقيم القناة و تتكون مجموعة الأنفاق من 2 نفق للسيارات بطول 4 كم و عرض 11,5 و نفق للسكة الحديد بطول 7 كم و عرض 11,5 م.

وفى محور منطقة الإسماعيلية و القنطرة، إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة (تم البدء في تنفيذها بالفعل) بإجمالي 58 ألف وحدة سكنية على مساحة 5,8 ألف فدان كاملة المرافق و الخدمات و المنشأت الإدارية. (و هى أول مدينة مصرية تراعى ذوى الإجتياجات الخاصة"، إنشاء منطقة صناعية بالقنطرة غرب و منطقة تكنولوجية شرق الإسماعيلية الجديدة، وتطوير طريق الإسماعيلية/العوجة بطول 210كم، وتنفيذ مجموعة أنفاق شمال الإسماعيلية بمنطقة علامة كم 73 ترقيم القناة لخلق محور مرورى يبدأ من قلب القاهرة و حتى ميناء سيناء البحرى، وتنفيذ سحارة أسفل قناة السويس بمنطقة سرابيوم لتوفير مياه الرى لمناطق شرق القناة لتحقيق التنمية الزراعية و استصلاح الأراضى، وتنفيذ سحارة أخرى لعبور مياه مصرف المحسمة التى كانت تُهدر فى حيرة التمساح بكميات كبيرة تصل إلى 1,25مليوم م2/يومياً.

أما فى محور منطقة قناة السويس و العين السخنة، بالإضافة إلى المنطقة الإقتصادية الخاصة فى شمال غرب خليج السويس تم التخطيط لتطوير ميناء العين السخنة و إنشاء رصيف جديد بها للغاز الطبيعى، وتطوير ميناء الأدبية/السويس، وإنشاء منطقة صناعية و لوجستية و منطقة خدمات بحرية، وتنفيذ مجموعة أنفاق شمال السويس تتكون من2 نفق سيارات و نفق سكة حديد, و ترتبط هذه الأنفاق طريق النفق /طابا شرق القناة بطريق القاهرة/السويس .

موضوعات متعلقة..

>السيسى يعين أحمد درويش رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس



>