الصفحة الرسمية للرئيس السيسى تنشر أهداف مشروع تنمية منطقة قناة السويس

وتمثلت أهداف المشروع، فى تحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من خلال إستغلال الأراضى المتاحة شرق القناة، و إنشاء إمتداد تنموى (اقتصادى/جغرافى/عمرانى) لمدن القناة الثلاث و بما تنعكس أثاره الإيجابية على تنمية سيناء.
2- الأراضى الواقعة فى منطقة قناة السويس بمساحة 460كم2 تعتبر منطقة إقتصادية ذات طابع خاص طبقاُ لمواد القانون.
3- يعتبر إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة الذى تم إفتتاحها فى أغسطس الماضى هو بداية التنفيذ الفعلى لهذا المشروع العملاق.
وينقسم المشروع إلى ثلاث محاور رئيسية، محور منطقة بورسعيد: إنشاء إمتداد لمدينة بورسعيد شرق قناة السويس (المدينة/الميناء) مع ربطها معاً بشبكة طرق و أنفاق و إنشاء منطقة لوجستية و صناعية و تجارية كبرى عن طريق تنفيذ الأتى:
ميناء بحرى يشمل أرصفة بطول 5كم و عرض 500م، ومجرى مائى بطول 3كم، وقناة للإقتراب بطول 9 كم و عرض 250، ومنطقة صناعية بمساحة 40 مليون م2، الأسبقية الأولى منها 16 مليون م2 و تتكون من منطقة مصانع و خدمات و مركز مؤتمرات عالمى و مراكز للبيع و فنادق.
ومنطقة صناعية أخرى بمساحة 40مليون م2، الأسبقية الأولى منها 16 مليون م2 وتتكون من منطقة مصانع و خدمات و مركز مؤتمرات عالمى و مراكز للبيع و فنادق، ومنطقة سكنية على مساحة 4 مليون م2 بإجمالى حوالى 10 ألاف وحدة سكنية كمرحلة أولى تتسع لحوالى 50 ألف مواطن و بإكتمال المرحلة الثانية يصل عدد المواطنين إلى 190 ألف مواطن، ومنطقة لوجستية بمساحة 30 مليون م2، ومنطقة مزارع سمكية بمساحة 80 مليون م2 تنتج 55 ألف طن أسماك يومياً و توفر عمالة لسبعة ألاف مواطن.
تطوير طريق بورسعيد/شرم الشيخ بطول 500كم، وتطوير طريق الإسماعيلية/بورسعيد غرب القناة بطول 104كم، وإنشاء محور 30 يونيو الذي يبدأ من الطريق الدولي الساحلي جنوب بورسعيد حتى الكم 90 طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي بطول 102 كم، وكما يرتبط بالمشروع إنشاء "مدينة الجلالة" أعلى جبل الجلالة البحرية على إرتفاع 700م من سطح البحر و تقع المدينة على مساحة 17 ألف فدان تشتمل على مناطق سكنية و سياحية و خدمية و سيكون بها منتجع الجلالة السياحي العالمي.
وسيتم إنشاء مجموعة من الأنفاق أسفل قناة السويس بمنطقة جنوب بورسعيد عند علامة الكم 19 ترقيم القناة و تتكون مجموعة الأنفاق من 2 نفق للسيارات بطول 4 كم و عرض 11,5 و نفق للسكة الحديد بطول 7 كم و عرض 11,5 م.
وفى محور منطقة الإسماعيلية و القنطرة، إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة (تم البدء في تنفيذها بالفعل) بإجمالي 58 ألف وحدة سكنية على مساحة 5,8 ألف فدان كاملة المرافق و الخدمات و المنشأت الإدارية. (و هى أول مدينة مصرية تراعى ذوى الإجتياجات الخاصة"، إنشاء منطقة صناعية بالقنطرة غرب و منطقة تكنولوجية شرق الإسماعيلية الجديدة، وتطوير طريق الإسماعيلية/العوجة بطول 210كم، وتنفيذ مجموعة أنفاق شمال الإسماعيلية بمنطقة علامة كم 73 ترقيم القناة لخلق محور مرورى يبدأ من قلب القاهرة و حتى ميناء سيناء البحرى، وتنفيذ سحارة أسفل قناة السويس بمنطقة سرابيوم لتوفير مياه الرى لمناطق شرق القناة لتحقيق التنمية الزراعية و استصلاح الأراضى، وتنفيذ سحارة أخرى لعبور مياه مصرف المحسمة التى كانت تُهدر فى حيرة التمساح بكميات كبيرة تصل إلى 1,25مليوم م2/يومياً.
أما فى محور منطقة قناة السويس و العين السخنة، بالإضافة إلى المنطقة الإقتصادية الخاصة فى شمال غرب خليج السويس تم التخطيط لتطوير ميناء العين السخنة و إنشاء رصيف جديد بها للغاز الطبيعى، وتطوير ميناء الأدبية/السويس، وإنشاء منطقة صناعية و لوجستية و منطقة خدمات بحرية، وتنفيذ مجموعة أنفاق شمال السويس تتكون من2 نفق سيارات و نفق سكة حديد, و ترتبط هذه الأنفاق طريق النفق /طابا شرق القناة بطريق القاهرة/السويس .
موضوعات متعلقة..
>السيسى يعين أحمد درويش رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس
>