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شوبير: أغانى حفل الأهلى غير موفقة ويستشهد بـ"سعد الصغير ونانسى وصباح"

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شوبير: أغانى حفل الأهلى غير موفقة ويستشهد بـ"سعد الصغير ونانسى وصباح" شوبير: أغانى حفل الأهلى غير موفقة ويستشهد بـ"سعد الصغير ونانسى وصباح"
انتقد الإعلامى أحمد شوبير، الأغانى التى قام بغنائها المطربان محمد حماقى وأمال ماهر بحفل النادى الأهلى الذى أقيم الخميس الماضى، تحت سفح الأهرامات للاحتفال بتوقيع عقد رعاية مع شركة "صلة" ، وحصول المارد الأحمر على لقب الأكثر تتويجاً فى العالم، مؤكداً أن اختيار الكلمات والألحان غير موفقة، لذلك لم تلقى ردة فعل مع الجمهور.

واستعان شوبير، أثناء تقديم برنامج "مع شوبير" عبر شاشة "صدى البلد 2" بأغانى سعد الصغير ونانسى عجرم، وصباح، التى قاموا بغنائها للقلعة الحمراء، وأيضاً نادى الزمالك، مؤكداً أن مردود تلك الأغانى كان أعلى مع الجمهور، نظراً لعدم كلاسيكياتها.

وأشاد شوبير، بالموقع الذى اختاره مجلس إدارة الأهلى لإقامة الحفل، تحت سفح الأهرامات، مؤكداً أن غياب كبار مسئولى الدولة أثار العديد من علامات الإستفهام، موضحاً أن غياب نصف أعضاء المجلس عن الحفل أيضاً يدل على أن هناك أزمات قائمة بين أعضاء المجلس.

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مصر 365

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