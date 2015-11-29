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رئيس الزمالك لوزير الثقافة:"اللى ملوش خير فى بلده ملوش خير فى أى مكان"

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رئيس الزمالك لوزير الثقافة:"اللى ملوش خير فى بلده ملوش خير فى أى مكان" رئيس الزمالك لوزير الثقافة:"اللى ملوش خير فى بلده ملوش خير فى أى مكان"
طالب ، رئيس نادى الزمالك و مرشح مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، من حلمى النمنم وزير الثقافة بالأهتمام ببلدته "البوها" بمحافظة الدقهلية، قائلاً : "ما تشوف بلدك محتاجة ايه ، اللى ملوش خير فى بلده ملوش خير فى أى مكان".

وأوضح رئيس الزمالك، خلال حواره ببرنامج " اليوم" مع الإعلامى توفيق عكاشة، و المذاع على قناة "الفراعين" ، أن هذه القرية هى التى يعيش بها أشقاء وزير الثقافة حتى الآن، و تحتاج قرية البوها إلى قدر أكبر من اهتمامات الوزير.


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