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أرملة "طبيب الإسماعيلة" للإبراشى: مالك العقار حرض الضابط لتلفيق قضية لزوجى

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أرملة "طبيب الإسماعيلة" للإبراشى: مالك العقار حرض الضابط لتلفيق قضية لزوجى أرملة "طبيب الإسماعيلة" للإبراشى: مالك العقار حرض الضابط لتلفيق قضية لزوجى
كشفت الدكتورة ريم، أرملة الطبيب عاطف ضحية اعتداء ضابط بقسم شرطة أول الاسماعلية، عن السبب الحقيقى وراء الاعتداء على زوجها بالضرب والسب والقذفـ بالإضافة إلى اقتياده إلى قسم الشرطة بالقوة.

وقالت، أرملة الطبيب الضحية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الابراشى فى برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة دريم، إن صاحب المنزل من حرض الضابط على زوجها لتلفيق قضية له بهدف الاستلياء على الصيدلية مرة أخرى من زوجها، موضحة أن الضابط نقيب محمد إبراهيم الذى اعتدى على زوجها تربطه صلة صداقة بينه وبين نجل صاحب العقار الذى تتواجد به الصيدلية، لافتة إلى أن زوجها أب لطفلتين وأن الضابط حرمهمن منه إلى الأبد .

وأضافت مريم، أن ما حدث لزوجها هو اغتيال معنوى ونفسى، موضحة أن الاعتداء كان أمام جميع الأهالى فى المنطقة بما لا يدع مجالا للشك فى تجاوز الضابط ضد زوجها، مشيرة إلى أن الضابط نفسه قام منذ فترة بمداهمة الصيدلية بحجة أن بها ممنوعات ولم يجد شئ ولم يقم أحد بمحاسبته عن هذا التجاوز إلى أن كرر جريمته مرة أخرى حتى لقى زوجها مصرعه.
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