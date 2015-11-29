توفيق عكاشة يحاور رئيس الزمالك بـ"الجلابية".. والأخير يشكر "اليوم السابع"

ظهر الإعلامى توفيق عكاشة أثناء محاورته لرئيس نادى الزمالك ببرنامج " مصر اليوم" المذاع على فضائية "الفرعين" مرتديا جلباب من منطقة ميت الكرماء بمحافظة الدقهلية.

وقرأ توفيق عكاشة ورئيس الزمالك الفاتحة على الهواء بالبرنامج، على أرواح شهداء القضاء والجيش والشرطة الذين طالتهم يد الإرهاب الأسود فى الفترة الأخيرة، فيما هاجم رئيس الزمالك أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، قائلا "إزاى نشيل عادل لبيب المحترم المحبوب وأجيب أحمد زكى بدر"، وتابع ساخراً "أحمد زكى بدر بيرقص أمبارح بالعصاية ومصر كلها حزينة وأنا عندى شهداء من القضاء".

وعقب رئيس الزمالك على نشر "اليوم السابع" لرقص وزير التنمية المحلية بالنوبة بمحافظة أسوان، قائلاً "بحيى اليوم السابع الجرنال المحترم اللى صوره وهو بيرقص بالعصاية"، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقالة زكى بدر على ما ارتكبه من خطأ أثناء رقصه بأسوان فى ظل الحزن الذى يخيم على مصر، حسب قوله.

وقال رئيس الزمالك، إن أحمد زكى بدر يخصم من رصيد الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل الدولة، مضيفاً "اللى جاب أحمد زكى بدر رئيس مؤسسة صحفية رفض ذكر أسمها" وتابع متهكماً "مينفعش راجل كان بيقول نكت لسوزان مبارك أجيبه تانى، وده كان نحس على لأنه بعد 3 أشهر روح هو والناس اللى معاه".

رئيس الزمالك لوزير الثقافة:"اللى ملوش خير فى بلده ملوش خير فى أى مكان"

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