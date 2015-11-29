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وزير الإسكان: نحتاج 9 مليارات جنيه لعلاج مشكلة المياه و100 مليار للصرف

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وزير الإسكان: نحتاج 9 مليارات جنيه لعلاج مشكلة المياه و100 مليار للصرف وزير الإسكان: نحتاج 9 مليارات جنيه لعلاج مشكلة المياه و100 مليار للصرف
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن علاج مشكلة أزمة المياة، يحتاج إلى 9 مليارات جنيه لكى تصل الخدمة على مدار الــ24 ساعة، مشددا على أن إنشاء محطة 6 أكتوبر بدأ فى 2007 و كان يجب الانتهاء منها في 2012 لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف "مدبولى"، خلال حواره ببرنامج "القاهرة 360" الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال عبر قناة "القاهرة والناس"، أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات هو السبب وراء أزمة المياه التى شهدتها خلال السنوات الماضية ،وتابع:" الوزارة تغطي 97% من بيوت مصر بخدمات مياه الشرب".

ومن حيث مشكلة الصرف الصحى قال الوزير،إن هناك 80% من مدن مصر بها شبكات صرف صحي لكنها تحتاج إلى توسعات، وتابع:" نحتاج لـ100 مليار جنيه لحل أزمة الصرف الصحى على مستوى محافظات مصر".

ولفت "مدبولى" إلى أن الوزارة تحتاج لمليار ونصف سنويا لعلاج أزمة الصرف الصحى وشبكات المياه والرصف نظراً لطولها البالغ 200 ألف كيلو، وتابع:"15% فقط من قرى مصر بها صرف صحى تم تنفيذها خلال 15 سنة..و لدينا خطة لعمل عداد لكل وحدة سكنية و ليس لكل مبنى".

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مصر 365

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