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يصيب 20 مليون مصرى.. أطعمة ومشروبات لعلاج ارتفاع ضغط الدم

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يصيب 20 مليون مصرى.. أطعمة ومشروبات لعلاج ارتفاع ضغط الدم يصيب 20 مليون مصرى.. أطعمة ومشروبات لعلاج ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الخطيرة والشائعة للغاية، وهو يصيب أكثر مليار شخص على مستوى العالم، منهم 20 مليون مواطن فى ، وهو ما يعرف باسم القاتل الصامت، نظراً لعدم وجود أعراض ظاهرة له فى الكثير من الأحيان، وغالباً ما يتم اكتشافه فى وقت متأخر، بعد أن تتدهور صحة الأوعية الدموية.

علاج ارتفاع ضغط الدم بالأطعمة والمشروبات
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ومن الأطعمة والمشروبات التى تساهم فى علاج ارتفاع ضغط الدم:
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1.اللبن منزوع الدسم: غنى بالكالسيوم وفيتامين "د"، وهما يساهمان فى خفض الضغط الدموى بنسب تتراوح بين 3 إلى 10%، وكما يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15%.
>اليوم السابع -11 -2015

2.السبانخ: تتميز بانخفاض سعراتها الحرارية، وهى غنية بالألياف الطبيعية، والعديد من العناصر الهامة مثل البوتاسيوم وحمض الفوليك والمغنسيوم، وهى كلها ضرورية لخفض مؤشرات الضغط الدموى.
>اليوم السابع -11 -2015

3.بذور عباد الشمس أو اللب السورى: وهو غنى جداً بالمغنسيوم الذى يخفض ضغط الدم المرتفع بشكل جيد.
>اليوم السابع -11 -2015

4.البقوليات بمختلف أنواعها: مثل الفاصوليا والفول والبسلة واللوبيا، غنية جداً بعناصر الألياف والمغنسيوم والبوتاسيوم، وهى كما وضحنا تخفض الدم بشكل ملحوظ.
>اليوم السابع -11 -2015

5.البطاطس المسلوقة: غنى بعنصرى البوتاسيوم والمغنسيوم، وهما يساهمان فى تعزيز تدفق الدم بالأوعية الدموية، كما يعملان على تنظيم مستوياته.
>اليوم السابع -11 -2015

6.الموز: يساهم فى خفض الضغط الدموى لأنه غنى جداً بعنصر البوتاسيوم.
>اليوم السابع -11 -2015

7.فول الصويا: من الأطعمة الضرورية لمرضى الضغط، لأنه غنى بالبوتاسيوم والمغنسيوم.
>اليوم السابع -11 -2015

8.الشيكولاته الداكنة: أكدت دراسة حديثة نشرت بدورية "Journal of the American Medical Association" أن الشيكولاته السوداء تساهم فى خفض الضغط الدموى المرتفع.
>اليوم السابع -11 -2015

مشروبات لخفض الضغط الدموى
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ومن المشروبات والأكلات التى أثبتت الأبحاث فاعليتها فى خفض الضغط الدموى المرتفع: عصير البنجر وعصير الكركديه المنقوع وبياض البيض.

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