يصيب 20 مليون مصرى.. أطعمة ومشروبات لعلاج ارتفاع ضغط الدم

علاج ارتفاع ضغط الدم بالأطعمة والمشروبات

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ومن الأطعمة والمشروبات التى تساهم فى علاج ارتفاع ضغط الدم:

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ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الخطيرة والشائعة للغاية، وهو يصيب أكثر مليار شخص على مستوى العالم، منهم 20 مليون مواطن فى مصر ، وهو ما يعرف باسم القاتل الصامت، نظراً لعدم وجود أعراض ظاهرة له فى الكثير من الأحيان، وغالباً ما يتم اكتشافه فى وقت متأخر، بعد أن تتدهور صحة الأوعية الدموية.1.اللبن منزوع الدسم: غنى بالكالسيوم وفيتامين "د"، وهما يساهمان فى خفض الضغط الدموى بنسب تتراوح بين 3 إلى 10%، وكما يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15%.

2.السبانخ: تتميز بانخفاض سعراتها الحرارية، وهى غنية بالألياف الطبيعية، والعديد من العناصر الهامة مثل البوتاسيوم وحمض الفوليك والمغنسيوم، وهى كلها ضرورية لخفض مؤشرات الضغط الدموى.

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3.بذور عباد الشمس أو اللب السورى: وهو غنى جداً بالمغنسيوم الذى يخفض ضغط الدم المرتفع بشكل جيد.

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4.البقوليات بمختلف أنواعها: مثل الفاصوليا والفول والبسلة واللوبيا، غنية جداً بعناصر الألياف والمغنسيوم والبوتاسيوم، وهى كما وضحنا تخفض الدم بشكل ملحوظ.

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5.البطاطس المسلوقة: غنى بعنصرى البوتاسيوم والمغنسيوم، وهما يساهمان فى تعزيز تدفق الدم بالأوعية الدموية، كما يعملان على تنظيم مستوياته.

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6.الموز: يساهم فى خفض الضغط الدموى لأنه غنى جداً بعنصر البوتاسيوم.

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7.فول الصويا: من الأطعمة الضرورية لمرضى الضغط، لأنه غنى بالبوتاسيوم والمغنسيوم.

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8.الشيكولاته الداكنة: أكدت دراسة حديثة نشرت بدورية "Journal of the American Medical Association" أن الشيكولاته السوداء تساهم فى خفض الضغط الدموى المرتفع.

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مشروبات لخفض الضغط الدموى

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ومن المشروبات والأكلات التى أثبتت الأبحاث فاعليتها فى خفض الضغط الدموى المرتفع: عصير البنجر وعصير الكركديه المنقوع وبياض البيض.