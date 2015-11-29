يصيب 20 مليون مصرى.. أطعمة ومشروبات لعلاج ارتفاع ضغط الدم

علاج ارتفاع ضغط الدم بالأطعمة والمشروبات
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ومن الأطعمة والمشروبات التى تساهم فى علاج ارتفاع ضغط الدم:1.اللبن منزوع الدسم: غنى بالكالسيوم وفيتامين "د"، وهما يساهمان فى خفض الضغط الدموى بنسب تتراوح بين 3 إلى 10%، وكما يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15%.
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2.السبانخ: تتميز بانخفاض سعراتها الحرارية، وهى غنية بالألياف الطبيعية، والعديد من العناصر الهامة مثل البوتاسيوم وحمض الفوليك والمغنسيوم، وهى كلها ضرورية لخفض مؤشرات الضغط الدموى.
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3.بذور عباد الشمس أو اللب السورى: وهو غنى جداً بالمغنسيوم الذى يخفض ضغط الدم المرتفع بشكل جيد.
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4.البقوليات بمختلف أنواعها: مثل الفاصوليا والفول والبسلة واللوبيا، غنية جداً بعناصر الألياف والمغنسيوم والبوتاسيوم، وهى كما وضحنا تخفض الدم بشكل ملحوظ.
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5.البطاطس المسلوقة: غنى بعنصرى البوتاسيوم والمغنسيوم، وهما يساهمان فى تعزيز تدفق الدم بالأوعية الدموية، كما يعملان على تنظيم مستوياته.
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6.الموز: يساهم فى خفض الضغط الدموى لأنه غنى جداً بعنصر البوتاسيوم.
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7.فول الصويا: من الأطعمة الضرورية لمرضى الضغط، لأنه غنى بالبوتاسيوم والمغنسيوم.
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8.الشيكولاته الداكنة: أكدت دراسة حديثة نشرت بدورية "Journal of the American Medical Association" أن الشيكولاته السوداء تساهم فى خفض الضغط الدموى المرتفع.
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