عمرو دياب وأبو هشيمة في حفل زفاف المدير التنفيذي لروتانا

حرص عدد كبير من نجوم الفن والأغنية، يتقدّمهم الهضبة عمرو دياب، على مشاركة "أسامة رشدي"، المدير التنفيذي لشركة روتانا وأحد أعمده الشركة، فرحته بحفل زواجه، في فندق انتر كونتننتال سيتي ستارز.

وكان ضمن الحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي جمعت بينه وبين عمرو دياب والمحامي خالد أبو بكر أحاديث جانبية عديدة، كما حضر أيضاً من نجوم الفن حميد الشاعري ، وهاني رمزي، وخالد سليم، والموزع طارق مدكور، وخالد سليم، ونادر حمدي، وشادي خلف، وعمرو مصطفى و غيرهم.

تميّز الحفل بأجواء الرقي والفخامة، من حيث التنظيم و الديكورات للمصمّمة فاطمة الشاذلي. وقد أحيا أولى فقرات الحفل الـ djالشهير وليد الحريري، قبل أن يقدّم حسام حسني عدداً من أغنياته الشهيرة، التي رقص على أنغامها الجميع، وسط أجواء مليئة بالبهجة.

وقد حرص حميد الشاعري وعدد من الحضور على التقاط السيلفي مع عمرو دياب، خصوصاً وأن هذا الأخير نادراً ما يحضر أياً من التجمعات الفنية. ولكن الأمر كان مختلفاً مع أسامة رشدي، الذي يرتبط معه عمرو بسنوات من الصداقة والعشرة، لم تؤثر فيها بتاتاً خلافات عمرو مع شركة روتانا، والتي وصلت إلى القضاء.

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