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بعد واقعة فاتن حمامة...سمية الخشاب ماذا قالت عن إيهاب توفيق؟

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السبت 28-11-2015 20:49

لم يمر كثيراً على واقعة نسيان الفنانة سمية الخشاب لوفاة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بقولها في إحدى اللقاءات: "ربنا يديها الصحة ويطول في عمرها، إلا ووقعت سمية في خطأ أخر حينما نشرت صورة تجمعها بالمطرب إيهاب توفيق وعلقت عليها عبر انستغرام قائلة: "تصبحوا على خير حبايبي أنا والفنان الجميل مصطفى قمر".

وهو ما أعاد الجدل والسخرية من جديد حول سمية وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ماذا حدث لذاكرتها؟

 

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