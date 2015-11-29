فيديو: سعد المجرد يوجه رسالة لجمهوره في مصر

وجه النجم المغربي سعد لمجرد عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" رسالة إلى جمهوره يعبر فيه عن شوقه لملاقاته بمصر،والتي من المرتقب أن يحي فيها حفلاً فنياً بالعاصمة المصرية القاهرة يوم 17 من الشهر المقبل.

واختتم لمجرد رسالته بالجملة الشهيرة لللمبي"صبح صبح ياعم الحاج".

ويعد هذا الحفل هو الأول لـ"لمعلم" في مصر والذي ينتظره جمهوره هناك بفارغ الصبر.





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