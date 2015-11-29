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20 فنان يشاركون في أوبريت حب مصر والإمارات "قلب واحد"

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السبت 28-11-2015 22:09

أيام ويبصر أوبريت "قلب واحد" النور، ذلك العمل الذي اشترك به 20 فنان من والإمارات، وهو عربون محبة وتقدير من الشعبين بمناسبة عيد الإمارات الوطني الذى يوافق الشهر القادم .

الأوبريت كتبه كلاً من الشاعر الإمارتي علي الخوار والمصري ملاك عادل ، والألحان لعمرو العزبي والتوزيع محمد عباس وعمرو العزبي، وتم التسجيل في عدد من الاستوديوهات ما بين مصر والإمارات منها ريتاج، صوت الحب، فري ميوزك، فايز السعيد، دبي، ويشارك به العديد من النجوم منهم ديانا حداد، محمد الحلو ، ايهاب توفيق، فايز السعيد، غادة رجب، بلقيس فتحي، كارمن سليمان، معضد الكعبي، نادية المنصوري، منى امرشا، بوسي، فيصل الجاسم، محمد المنهالي، محمد السالم، محمد المغربي، ياسمين نيازي،عريب ، رانيا شعبان، أحمد عزت، ريما الطافي.

العمل من إنتاج شركة "ريتاج" التي يرأس إدارتها عمرو العزبي.

 

 

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