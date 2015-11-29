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بالفيديو: سقوط المسرح بشكل مفاجئ خلال حفل غنائي بمصر

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السبت 28-11-2015 23:59

تعرض أعضاء فريق "8%" أوكا وأورتيغا وشحتة كاريكا، لموقف خطير ومضحك خلال إحيائهم حفلاً غنائياً لصالح جمعية "الأورمان" في .

فخلال غناء الثلاثي مع فرقتهم الموسيقية، ووسط تجمع المئات للغناء والرقص مع نجوم "8%"، سقط المسرح من دون سابق إنذار بسبب الحركة والوزن الزائد.

بعد سقوط المسرح، عمت الفوضى أجواء الحفل، إلا أن أوكا وأورتيغا وشحتة كاريكا، تمكنوا مجدداً من إشعال الأجواء والسيطرة على الموقف.

 

 

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