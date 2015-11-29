أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أديل "تحقق المستحيل" بأكثر من 800 ألف نسخة

Google+ Print

السبت 28-11-2015 23:45

كسرت النجمة البريطانية أديل الرقم القياسي بألبومها الأخير "25"، حيث بيعت أكثر من 800 ألف نسخة منه في الأسبوع الأول من عرضه، وهو أعلى رقم على الإطلاق بقائمة الأغاني البريطانية خلال أسبوع واحد.

وقال مارتن تالبوت، المدير التنفيذي لشركة Official Charts Company : "إحصائيات الألبوم مذهلة. لم يبع أي ألبوم على الإطلاق 800 ألف نسخة، ليحتل بذلك الألبوم رقم واحد في تاريخ الموسيقى البريطانية".

وسجلت فرقة "Oasis" بألبومها "Be Here Now" الرقم القياسي السابق، ليحتل الألبوم الصدارة ببيع 696 ألف نسخة في عام 1997.

وأضاف تالبوت: "ما يحمله المستقبل لألبوم 25 سيتضح بالطبع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لكننا على يقين مطلق بأن مزيداً من الأرقام القياسية ستسجل مع انتشار حمّى المغنية أديل في البلاد في الفترة التي تسبق عيد الميلاد".

وذكرت مجلة "Billboard" الأمريكية، المتخصصة في صناعة الموسيقى، أن ألبوم أديل الثالث حقق "على ما يبدو المستحيل"، وباع أكثر من ثلاثة ملايين في أسبوع واحد بالولايات المتحدة.

وتمثل تلك المبيعات الأعلى خلال أسبوع في الولايات المتحدة منذ بداية تتبع بيانات الألبومات عام 1991، لتتخطى الرقم القياسي السابق لفرقة "N Sync" بألبومها "No strings attached" وبلغ 2.4 مليون نسخة عام 2000.

 

على غرار أغنية أديل... أطفال سوريا: Hello can you hear me?

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي