أديل "تحقق المستحيل" بأكثر من 800 ألف نسخة

كسرت النجمة البريطانية أديل الرقم القياسي بألبومها الأخير "25"، حيث بيعت أكثر من 800 ألف نسخة منه في الأسبوع الأول من عرضه، وهو أعلى رقم على الإطلاق بقائمة الأغاني البريطانية خلال أسبوع واحد.

وقال مارتن تالبوت، المدير التنفيذي لشركة Official Charts Company : "إحصائيات الألبوم مذهلة. لم يبع أي ألبوم على الإطلاق 800 ألف نسخة، ليحتل بذلك الألبوم رقم واحد في تاريخ الموسيقى البريطانية".

وسجلت فرقة "Oasis" بألبومها "Be Here Now" الرقم القياسي السابق، ليحتل الألبوم الصدارة ببيع 696 ألف نسخة في عام 1997.

وأضاف تالبوت: "ما يحمله المستقبل لألبوم 25 سيتضح بالطبع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لكننا على يقين مطلق بأن مزيداً من الأرقام القياسية ستسجل مع انتشار حمّى المغنية أديل في البلاد في الفترة التي تسبق عيد الميلاد".

وذكرت مجلة "Billboard" الأمريكية، المتخصصة في صناعة الموسيقى، أن ألبوم أديل الثالث حقق "على ما يبدو المستحيل"، وباع أكثر من ثلاثة ملايين في أسبوع واحد بالولايات المتحدة.

وتمثل تلك المبيعات الأعلى خلال أسبوع في الولايات المتحدة منذ بداية تتبع بيانات الألبومات عام 1991، لتتخطى الرقم القياسي السابق لفرقة "N Sync" بألبومها "No strings attached" وبلغ 2.4 مليون نسخة عام 2000.

