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جولة الإعادة بالدائرة السابعة بكفر الشيخ تشهد منافسة بين مرشحى دسوق وقلين

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جولة الإعادة بالدائرة السابعة بكفر الشيخ تشهد منافسة بين مرشحى دسوق وقلين جولة الإعادة بالدائرة السابعة بكفر الشيخ تشهد منافسة بين مرشحى دسوق وقلين
تحولت التربيطات بمحافظة كفر الشيخ من تربيطات عائلات لتربيطات مدن ومناطق وتعصب للمراكز والقرى التى ينتمى لها المرشح للمرة الأولى من نوعها بالمحافظة حتى ضد الحزب الواحد.

فقد شهد الدائرة السابعة والتى تضم مركزى "قلين ودسوق" بكفر الشيخ، تربيطات بين أربعة مرشحين ينتمون لمركز ومدينة دسوق ضد 4 مرشحين ينتمون لمركز ومدينة قلين برغم أن هناك مرشحين ينتميان لحزب المصريين الأحرار بالدائرة.

فقد عقدت جلسة بخط الساحل بين أربعة مرشحين ينتمون لمركز ومدينة ضد دسوق مرشحى مركز ومدينة قلين للفوز بالمقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة.

والأربعة المتحالفين فى جولة الإعادة من أبناء مركز ومدينة دسوق، هم الدكتور سامى عنتر صقر مرشح حزب "المصريين الأحرار" والبرلمانى السابق أحمد السيد عبد القادر "مستقل"، ومحمد عبد الرحمن الشهاوى مدير عام البنك الأهلى بكفر الشيخ "مستقل"، والبرلمانى السابق سيد أحمد عيسى عبد العال مرشح عن حزب "مستقبل وطن".

كما تحالف مرشحو قلين الأربعة، وهم "ياسر منير عبد الجواد" مرشح حزب "الشعب الجمهورى" البرلماني السابق، واللواء خليفة عباس خليفة مرشح حزب "المصريين الأحرار"، والكاتب الصحفى أحمد محمد الطنطاوى "مستقل"، والدكتور عمر أحمد دوير مرشح حزب "الحركة الوطنية".

والغلبة فى حالة خروج أهالى المدينتين ومراكزهم ستكون لمركز دسوق لأن إجمالى أعداد الناخبين بهذه الدائرة 492 ألفا و 728 ناخبا وناخبة، وتبلغ الكتلة التصويتية لمركز ومدينة دسوق حوالى 60 % من أصوات الدائرة، ولكن هناك اتجاه عام بمدينة دسوق بعدم الخروج للإدلاء بأصواتهم بعد خروج إبراهيم زغلول ابن مدينة دسوق من سباق الإعادة.

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مصر 365