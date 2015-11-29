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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يؤدى واجب العزاء فى طبيب الإسماعيلية

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يؤدى واجب العزاء فى طبيب الإسماعيلية بالصور.. محافظ الإسماعيلية يؤدى واجب العزاء فى طبيب الإسماعيلية
أدى اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية واجب العزاء مساء أمس فى وفاة طبيب الإسماعيلية عفيفى حسنى عفيفى طبيب بيطرى، الذى توفى عقب اعتداء ضابط شرطة عليه بقسم أول الإسماعيلية، وشيع أهالى الإسماعيلية جثمانه عصر اليوم إلى مثواه الأخير فى مقابر نفيشة، وأقيم العزاء فى سرادق بنقابة الصيادلة بالإسماعيلية.

وشارك فى أداء واجب العزاء الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى ونواب وعمداء كليات الجامعة ونقيب الصيادلة الدكتور صفوت أحمد والدكتور سعيد الشربينى نقيب أطباء الإسماعيلية واللواء على عزازى مدير أمن الإسماعيلية والدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياض السابق وقيادات الإسماعيلية ومواطنيها.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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