أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيوشى : دور كبير للقطاع الخاص فى صناعة النقل البحرى

Google+ Print
الجيوشى : دور كبير للقطاع الخاص فى صناعة النقل البحرى الجيوشى : دور كبير للقطاع الخاص فى صناعة النقل البحرى
قال سعد الجيوشى وزير النقل، إن صناعة النقل البحرى فى ستشهد خلال المرحلة الحالية نقلة نوعية ستساهم فى جعل هذا القطاع أحد دعائم الاقتصاد الوطنى من خلال مشاركة القطاع الخاص فى هذا المجال.

وأضاف الجيوشى فى تصريحات صحفية لدى وصوله القاهرة قادما من لندن، أن انتخاب مصر فى المجلس التنفيذى للمنظمة البحرية المسئولة عن قطاع النقل البحرى على مستوى العالم جاء بـ 130 صوتا رغم حاجتنا إلى 120 صوتا فقط، وأنها للمرة الأولى تحصل دولة على المقعد بهذا العدد من الأصوات.

وأكد أن هذا الفوز لم يأتى بالصدفة، وإنما من خلال مجهود استغرق عدة شهور بمشاركة العديد من الجهات منها وزارة الخارجية وأكاديمية النقل البحرى، مضيفا أن هناك دولا خرجت من المنافسة مثل تركيا وإيران، ولديها أسطول بحرى أكبر من الأسطول المصرى.

وأضاف الجيوشى أنه عقد جلسات عمل مع المسئولين فى البنك الأوروبى للتنمية الذى كان دوره يقتصر على مشروعات المترو فقط، وتم عرض مشروعات بهدف توسيع نشاط واستثمارات البنك فى مصر لتشمل مجالات جديدة للمشاركة فى قطاعات النقل النهرى والبحرى والسكة الحديد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا