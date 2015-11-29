الجيوشى : دور كبير للقطاع الخاص فى صناعة النقل البحرى

قال سعد الجيوشى وزير النقل، إن صناعة النقل البحرى فى مصر ستشهد خلال المرحلة الحالية نقلة نوعية ستساهم فى جعل هذا القطاع أحد دعائم الاقتصاد الوطنى من خلال مشاركة القطاع الخاص فى هذا المجال.

وأضاف الجيوشى فى تصريحات صحفية لدى وصوله القاهرة قادما من لندن، أن انتخاب مصر فى المجلس التنفيذى للمنظمة البحرية المسئولة عن قطاع النقل البحرى على مستوى العالم جاء بـ 130 صوتا رغم حاجتنا إلى 120 صوتا فقط، وأنها للمرة الأولى تحصل دولة على المقعد بهذا العدد من الأصوات.

وأكد أن هذا الفوز لم يأتى بالصدفة، وإنما من خلال مجهود استغرق عدة شهور بمشاركة العديد من الجهات منها وزارة الخارجية وأكاديمية النقل البحرى، مضيفا أن هناك دولا خرجت من المنافسة مثل تركيا وإيران، ولديها أسطول بحرى أكبر من الأسطول المصرى.

وأضاف الجيوشى أنه عقد جلسات عمل مع المسئولين فى البنك الأوروبى للتنمية الذى كان دوره يقتصر على مشروعات المترو فقط، وتم عرض مشروعات بهدف توسيع نشاط واستثمارات البنك فى مصر لتشمل مجالات جديدة للمشاركة فى قطاعات النقل النهرى والبحرى والسكة الحديد.

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