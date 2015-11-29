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وزير البترول: إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز منتصف العام المقبل

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وزير البترول: إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز منتصف العام المقبل وزير البترول: إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز منتصف العام المقبل
صرح طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بأنه سيتم منتصف العام المقبل إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز لتسعير الخدمة وليس تسعير سعر الغاز.

وأضاف وزير البترول - فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم بأبو رديس فى جنوب سيناء - أن بعض شركات القطاع الخاص والمصانع بدأت فى التقدم إلى شركة ايجاس لاستيراد الغاز من الخارج.. مشيرا إلى أن التقدم بطلبات استيراد الغاز لا يعنى الموافقة على الطلب إلا بعد استيفاء الشروط الأمنية وحل جميع قضايا التحكيم وزيادة القيمة المضافة.

وأوضح الوزير أن إنتاج حقل "ظهر" بالبحر المتوسط، سيتم طرح إنتاجه خلال سنوات وليس الآن.. متوقعا الاستمرار فى استيراد الغاز من الخارج لتوفير الاحتياجات المحلية من الغاز حتى وضع إنتاج كشف "ظهر" على الشبكة القومية.

وأشار الملا إلى أن قطاع البترول قد أعلن منذ فترة أنه ليس لديه أى مانع للسماح لشركات القطاع الخاص الراغبة فى استيراد الغاز لاستخداماتها أو لمجموعة من الصناعات باستخدام البنية الأساسية والتسهيلات المملوكة للدولة، مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها خاصة وأن البنية الأساسية متكاملة ومتاحة.. بدءاً من سفينتى "التغييز" القائمتين وانتهاءً بالشبكة القومية للغازات الطبيعية التى تمتد لجميع أنحاء .

وأكد وزير البترول أن المصرية تعمل حالياً من أجل تحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتجارة الغاز الطبيعى للاستفادة من موقعها الجغرافى والبنية الأساسية القوية لصناعة الغاز بما يسهم فى تغطية جانب من احتياجات السوق الإقليمى وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، بما يدعم النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة والمساهمة فى دعم الاستقرار الإقليمى ودور مصر فى ظل التغيرات التى تشهدها المنطقة حالياً.
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مصر 365

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