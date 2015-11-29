الجبورى لماكين: العراق يحتاج دعما عسكريا أكبر للقضاء على داعش

دعا رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى ، الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة زيادة الدعم العسكرى المقدم للقوات العراقية وأبناء العشائر فى المعارك الجارية ضد عصابات تنظيم (داعش) الإرهابى .. مؤكدا ضرورة توخى الدقة فى عمليات القصف التى ينفذها طيران التحالف الدولى لتفادى الإضرار بالمدنيين.

وطالب الجبورى - خلال استقباله فى بغداد السبت السناتور الأمريكى جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ الأمريكى والوفد المرافق ، بحضور السفير الأمريكى ستيوارت جونز - الولايات المتحدة بضرورة أن يرافق العمليات العسكرية جهد إنسانى يتمثل بتقديم المساعدات للعوائل النازحة بالتنسيق مع منظمات المجتمع الدولى ، بالإضافة إلى تفعيل ملف المصالحة الوطنية.

وجرى خلال اللقاء ، الذى حضره السيناتور ليندزى جراهام مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهورى ، بحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية فى العراق والمنطقة ، وسبل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بالعراق.

من جانبه ، لفت السيناتور جون ماكين إلى أن هزيمة تنظيم (داعش ) الإرهابى يستدعى زيادة تواجد المستشارين الأمنيين لدى العراق ، بالإضافة إلى منح الدور الأكبر لأبناء المناطق لمسك الأرض بعد تحريرها من قبضة التنظيم.

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