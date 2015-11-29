الجبورى لماكين: العراق يحتاج دعما عسكريا أكبر للقضاء على داعش

وطالب الجبورى - خلال استقباله فى بغداد السبت السناتور الأمريكى جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ الأمريكى والوفد المرافق ، بحضور السفير الأمريكى ستيوارت جونز - الولايات المتحدة بضرورة أن يرافق العمليات العسكرية جهد إنسانى يتمثل بتقديم المساعدات للعوائل النازحة بالتنسيق مع منظمات المجتمع الدولى ، بالإضافة إلى تفعيل ملف المصالحة الوطنية.
وجرى خلال اللقاء ، الذى حضره السيناتور ليندزى جراهام مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهورى ، بحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية فى العراق والمنطقة ، وسبل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بالعراق.
من جانبه ، لفت السيناتور جون ماكين إلى أن هزيمة تنظيم (داعش ) الإرهابى يستدعى زيادة تواجد المستشارين الأمنيين لدى العراق ، بالإضافة إلى منح الدور الأكبر لأبناء المناطق لمسك الأرض بعد تحريرها من قبضة التنظيم.
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