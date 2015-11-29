محافظ بورسعيد: الإرادة السياسية ساهمت فى تنفيذ مشروع تنمية شرق بورسعيد

قال اللواء مجدى نصر الدين، محافظ بورسعيد، إن المحافظين السابقين منذ 2002 كان لهم جهود فى إعادة العمل فى مشروع تنمية شرق بورسعيد، موضّحًا أن الإرادة السياسية لاتخاذ القرار، ساعدت على تنفيذ المشروع.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامى محمد شردى، على فضائية "المحور" أن وقت توليه المحافظة واجه مشكلتين رئيسيتين هما الإسكان والسوق الحرة المتوقفة، والتى تحتاج إلى زيادة الحركة، مشيراً الى تنفيذ ما يعادل 18 ألف وحدة بين الإسكان الاجتماعى والتعاونى، أما عن المنطقة الحرة، فقد تم تخفيض السلع الواردة برسوم المنطقة الحرة والذى وصل إلى 30%.

وأضاف: "من سيتكاسل عن أداء مهام عمله خلال الفترة القادمة لن يكون له مكان فى محافظة بورسعيد" مشيراً إلى أنه طالب وزارة الصناعة بتحديد التخصصات التى تحتاج إليها لتدريب شباب بورسعيد على المشروعات التى ستفتتح.