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"الرى" بالإسكندرية: رفع حالة الطوارئ بمحطات الرفع استعدادا لنوة اليوم

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"الرى" بالإسكندرية: رفع حالة الطوارئ بمحطات الرفع استعدادا لنوة اليوم "الرى" بالإسكندرية: رفع حالة الطوارئ بمحطات الرفع استعدادا لنوة اليوم
قال المهندس السيد شلبى وكيل وزارة الرى بالإسكندرية لـ"اليوم السابع": إن المديرية قد استعدت لنوة اليوم من خلال تخفيض منسوب المياه لمصادر تغذية مياه محافظة الإسكندرية، وهى ترعة النوباربة، والمحمودية، لأقصى درجة، فيما عدا التصرفات المطلوبة لتغطية احتياجات المحافظة من مياه الشرب.

وأكد على أن محطات الرفع على استعداد تام سواء الرى أو الصرف للتشغيل بأقصى طاقة وتزويد محطات الصرف بوحدات طوارئ إضافية، إضافة إلى توزيع المعدات على الأماكن التى تمثل البؤر الساخنة على الجسور والاستعداد للتشغيل فى حالة الطوارئ.

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