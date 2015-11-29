ألفيش: تشيدون ببرشلونة؟ لن تفقدونا التركيز

(إفي): أبدى البرازيلي داني ألفيش، لاعب برشلونة الإسباني، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب ريال سوسيداد (4-0) في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني "الليجا"، مبرزا في الوقت ذاته العمل الجماعي لثلاثي الهجوم وهو ما ظهر في الهدف الأخير الذي سجله ليونيل ميسي.

وواصل برشلونة بهذا الفوز صدارته لجدول ترتيب الليجا بـ33 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الوصيف أتليتكو مدريد الذي فاز بدوره على إسبانيول بهدف نظيف.

وقال المدافع البرازيلي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب اللقاء الذي صنع فيه هدفين "هدفنا هو أن يحرز لاعبو الفريق الأهداف التي عليهم أن يحرزوها. نشعر بسعادة كبيرة ولمباراة أخرى لم تستقبل شباكنا أي هدف".

ولم تستقبل شباك الفريق الكتالوني أي هدف في الليجا للجولة الرابعة على التوالي منذ مباراة إيبار في الجولة العاشرة والتي انتهت بفوز البلاوجرانا (3-1) على ملعب الكامب نو.

وعن هدف "البرغوث" قال ألفيش إن ثلاثي خط الهجوم، ميسي وسواريز ونيمار، يبحثون عن بعضهم البعض باستمرار وأنهم تمكنوا جميعا من التسجيل في النهاية، "هم يبحثون عن بعضهم البعض باستمرار، وفي النهاية، يكون الهدف أن يشعروا جميعا بالسعادة، وهذه السعادة تأتي بتسجيل الأهداف بالنسبة لهم".

وواصل في نفس الصدد "إنهم يبحثون عن بعضهم البعض حتى يتمكنوا من التسجيل في النهاية وفي النهاية أحرزوا جميعهم الأهداف. لقد استمتع الجمهور. بدون الانتصارات لن يهتم أحد بمن سجل أو من صنع الهدف، إذا ما سارت الأمور بشكل جيد، سنكون سعداء".

يذكر أن رباعية برشلونة اليوم أمام ريال سوسيداد سجلت عبر الثلاثي الهجومي الشهير إعلاميا بـ"ام إس إن": البرازيلي نيمار (هدفين) والأوروجوائي لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقلل البرازيلي المخضرم من حملات الإشادة بأداء الفريق في الفترة الأخيرة ليشدد على أنها لن تثني الفريق عن هدفه الأساسي "لن نفقد تركيزنا، بغض النظر عن الفترة الطبية التي يمر بها الفريق. نعلم أن هذه هي طبيعة كرة القدم، لست الأفضل عندما تفوز ولست الأسوأ عندما تخسر. سنقيم الأمور بنهاية الموسم، ولن نترك هذه الإشادات أن تضعفنا".

وحول الفترة الرائعة التي يمر بها مواطنه نيمار، قال ألفيش إنه يتطور بشكل هائل وأنه سوف يصل في أحد الأيام للمكانة التي يريدها، "إنه يتطور بشكل هائل وسيتحقق له ما يريد لأن إمكانياته تؤهله لذلك. إنه عملاق، وعندما ينضم إلى العناصر الأخرى الكبيرة بالفريق، تخرج الأمور على النحو الأفضل".