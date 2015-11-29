نيمار: هداف الليجا؟ أرغب في الاستمرار في مساعدة برشلونة

(إفي): أعرب مهاجم برشلونة، البرازيلي نيمار، عقب تسجيله ثنائية ليقود البلوجرانا للفوز 4-0 على ريال سوسيداد بالليجا، عن سعادته الكبيرة بالفترة الرائعة التي يمر بها الفريق، وعن الفوز "الهام" الذي يجعله يواصل الانفراد بصدارة الليجا.

وصرح نيمار للصحافة المحلية "أنا بحالة جيدة وسعيد من أجل كل ما نقوم به، فريقنا الآن في مستوى كبير".

وعن انفرادة بصدارة هدافي الليجا برصيد 14 هدفا، قال "أريد مساعدة زملائي ومواصلة تسجيل الأهداف وتمرير الكرات".

وحول المنافس، قال "كنا ننتظر أن يضغطوا علينا منذ البداية وبشكل جيد، الانتصار هام للغاية نظرا للصعوبات التي واجهناها أمامهم والتي نجحنا في تجاوزها بامتياز".

وواصل برشلونة بهذا الفوز صدارته لجدول ترتيب الليجا بـ33 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الوصيف أتليتكو مدريد الذي فاز بدوره على إسبانيول بهدف نظيف، بينما سيحل ريال مدريد ضيفا على ايبار ويسعى للفوز لتقليص الفارق مجددا لست نقاط مع حامل اللقب.