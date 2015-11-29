1295 إجمالي عدد مظلات ركاب الحافلات بنهاية 2017

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، ترسية عقد المرحلة الثانية من مشروع المظلات المكيفة لركاب حافلات المواصلات العامة الذي يشمل إنشاء 400 مظلة (مكيفة وغير مكيفة)، على شركة (رايت أنجل ميديا)، وفق نظام الشراكة مع القطاع الخاص (التصميم، والإنشاء، والتشغيل، ونقل الملكية)، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية في نهاية عام 2017، وبذلك يرتفع إجمالي عدد مواقف المظلات إلى 1295 مظلة.

وأكد الطاير إن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المظلات المكيفة يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع التي شملت تنفيذ 895 مظلة مكيفة موزعة على 656 موقف حافلات، حيث أظهرت نتائج استطلاعات رأي المتعاملين ارتفاعاً كبيراً في نسبة رضا مستخدمي الحافلات من المظلات المكيفة.

وقال: يأتي مشروع المظلات المكيفة ضمن الخطة الشاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير قطاع النقل الجماعي في إمارة دبي وتطوير البنى الأساسية التي يعتمد عليها، وتحقيق السعادة للناس وتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لمستخدمي الحافلات .

نظراً لارتفاع درجات الحرارة أثناء فترة الصيف، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف من المشروع إلى تشجيع مختلف شرائح المجتمع على استخدام وسائل النقل الجماعي، لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في رفع نسبة مساهمة وسائل النقل الجماعي في حركة التنقل في إمارة دبي إلى 20% في عام 2020، و30% في عام 2030، ونجحت الهيئة في رفع النسبة من 6% في عام 2006 إلى 14% في عام 2014.

توزيع مدروس

وسيتم توزيع المظلات الجديدة على عدد من مناطق دبي بناءً على الكثافة السكانية والملاحظات التطويرية التي وردت من مستخدمي حافلات المواصلات العامة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تشمل تنفيذ قرابة 50 مظلة مكيفة ذكية، مزودة بخدمة الإنترنت المجاني.

وتضم «الكافية الذكي» لبيع المرطبات والوجبات الخفيفة، والعديد من الخدمات الذكية، كما تشمل تنفيذ قرابة 150 مظلة تحمل التصميم النموذجي الجديد للمظلات التي تعمل بالطاقة الشمسية، الذي يعتبر أحد الحلول والبدائل المبتكرة لتركيب المظلات في المواقع التي لا يتوفر بها التيار الكهربائي، حيث تقوم تلك المظلات من خلال شرائح الطاقة الشمسية بتوفير الإضاءة اللازمة بالموقف واللوحات الإعلانية.

تحديات

توفير الطاقة الكهربائية

قال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المظلات المكيفة في بعض المناطق البعيدة كان أحد أهم التحديات التي واجهت المشروع في المرحلة الأولى، ولذلك وضعت الهيئة الحلول المناسبة للتغلب على تلك التحديات، من خلال توفير حلول مبتكرة لتشغيل المظلات عن طريق الطاقة الشمسية.

حيث بدأت مؤسسة المواصلات العامة في إجراء تجربة وتقييم فكرة تطبيق تشغيل المظلات من خلال الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن هيكل المظلة مصنوع من الألمنيوم المقوى، المغطى بمادة البوليستر، الذي يساهم في حماية الهيكل من العوامل والظروف الجوية القاسية.

فيما صنعت المقاعد من مواد متينة قليلة امتصاص الحرارة للحفاظ على راحة مستخدمي المظلات، وتم تصنيع ألواح الوقاية الشمسية من مادة زجاجية وتم توزيعها بشكل هندسي وفني.

بحيث يمنع وصول أكبر قدر من أشعة الشمس إلى مستخدمي المظلات أثناء جلوسهم، أما ألواح الطاقة الشمسية فهي مصنوعة من مواد ذات جودة وكفاءة عالية، في انتاج الطاقة وتم توزيعها بحيث يتم اكتساب أكبر قدر من أشعة الشمس وتحويلها إلى طاقة كهربائية، وتم استخدام إضاءة من النوع LED في اللوحة الإعلانية للتقليل من استهلاك الطاقة.

مشروع

تحويل 100 مظلة مكيفة إلى ذكية

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في تحويل 100 مظلة مكيفة ـ ضمن المرحلة الأولى من مشروع المظلات المكيفة لركاب حافلات المواصلات العامة ـ إلى مظلات ذكية، بالتعاون مع شركة (رايت أنجل)، حيث سيتم الانتهاء من تحويل 50 مظلة ذكية العام الجاري، و50 مظلة أخرى في شهر يناير المقبل، وسيرتفع إجمالي عدد المظلات الذكية مع انتهاء المرحلة الثانية إلى 150 مظلة.

وتوفر المظلة الذكية خدمات واسعة، لمستخدمي الحافلات، ومنها خدمة الإنترنت المجاني (واي فاي الإمارات)، بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وكذلك خدمة بيع وإعادة تعبئة بطاقات (نول)، وتعبئة رصيد الهواتف المتحركة، وخدمة دفع فواتير الجهات الحكومية، وخدمة شحن الهواتف المتحركة، إضافة إلى جهاز (الكيوسك الذكي)، وشاشات تفاعلية للدعاية والإعلان، وشاشات لتوفير المعلومات عن خدمات الهيئة، إلى جانب بيع المرطبات والوجبات الخفيفة.