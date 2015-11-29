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عبد الله بن زايد: طبيعة الإماراتي المسالمة مكنت الدولة من تكوين صداقات مع الشعوب

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عبد الله بن زايد: طبيعة الإماراتي المسالمة مكنت الدولة من تكوين صداقات مع الشعوب عبد الله بن زايد: طبيعة الإماراتي المسالمة مكنت الدولة من تكوين صداقات مع الشعوب

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن طبيعة الإنسان الإماراتي المسالمة والمحبة للخير مكنت دولة الإمارات من تكوين صداقات مع مختلف شعوب العالم، مشيراً إلى أن العلاقات الدبلوماسية لدولة الإمارات تمتد اليوم إلى أكثر من 187 دولة حول العالم.

ونوه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بأن من يقصد الإمارات للحياة والعمل سيثري تجاربه من تفاعله مع الشعب الإماراتي، وعلى العكس فإن شعب الإمارات أيضاً سيثري تجاربه من تفاعله معه، وسيستفيد من خبراته.

وأكد أن دولة الإمارات من خلال علاقاتها الطيبة مع مختلف دول العالم نجحت في بناء منظومة متكاملة لمستقبل مشرق.

وشدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على أن سياسة الدولة الخارجية المبنية على الإيجابية، وبناء جسور التعاون بين أبناء الإمارات، ومختلف شعوب العالم أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب الأفضل من كل أنحاء العالم، مشيراً إلى الحضور المميز لعدد كبير من القيادات العالمية في القمة الحكومية.

وحول الدور الرائد للبعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج نوه سموه بنجاح الإمارات بتكريس علاقات دبلوماسية متينة مبنية على الاحترام المتبادل مع دول العالم، فاليوم بلغ عدد البعثات الدبلوماسية 105 بعثات حول العالم، التي لها دور أساسي في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع الأصدقاء والأشقاء، وبناء علاقات تجارية واقتصادية وسياسية وثقافية متينة. وهذه البعثات بكوادرها الوطنية هي التي تتولى تصدير قصة الإمارات إلى العالم.

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