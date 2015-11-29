محمد بن زايد: بقيادة خليفة نوثّق مع السـودان علاقات تاريخية أرسى دعائمها زايد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعمل على توثيق علاقاتها التاريخية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع السودان الشقيق وفق مبادئ الأخوة والتعاون والمصالح المشتركة وبما يضمن تحقيق الفائدة المتبادلة للشعبين والبلدين الشقيقين ويعزز التعاون الاقتصادي والتنموي والتجاري والثقافي وغيرها من المجالات الحيوية المهمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في أبوظبي الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان والوفد المرافق له الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لدولة الامارات العربية المتحدة. وبحث سموه مع الرئيس عمر حسن البشير العلاقات الأخوية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس السوداني والوفد المرافق له، مشيرا سموه إلى أن هذه الزيارة تعزز وتوطد العلاقات الاخوية بين البلدين التى تحظى بدعم ورعاية من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية في ظل حرص البلدين لتعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق مصالحهما المشتركة، واستعرض الجانبان عددا من القضايا الاقليمية التي تهم البلدين ومستوى التنسيق والتشاور بين البلدين حولها.

تطوير التعاون

وأكد الجانبان في هذا الصدد سعي البلدين الى تعزيز علاقات التعاون بينهما وأهمية تطويرها خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة التي تشهد منعطفات مهمة وخطيرة تهدد امن واستقرار دول وشعوب المنطقة.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود التحالف العربي في عملية اعادة الامل في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمن واستقرار اليمن ودعم حكومته الشرعية ومساعدة الشعب اليمني في إعادة بناء مؤسساته الوطنية التي هدمها المتمردون وحلفاؤهم.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على جهود القوات المسلحة السودانية في التحالف العربي ومشاركتها بفاعلية في تحقيق أهداف التحالف في استقرار اليمن والتصدي للتحديات الأمنية والاطماع الاقليمية التي تهدد الجميع.

من جانبه أعرب الرئيس البشير عن تقديره للدور البناء الذي تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة في دعم القضايا العربية وخاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد استعداد السودان للوقوف بجانب كل ما من شأنه ان يحفظ مكونات النسيج العربي ويدعم وحدة الصف ويدفع بالتنمية العربية الى افاق افضل وبما يخدم التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي للشعوب العربية.

استراتيجية عربية

وأكد الجانبان أهمية بناء استراتيجية عربية تضمن مواجهة التحديات وتضافر الجهود والتنسيق والتي من شأنها ان تحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وشددا على محاربة التطرف والارهاب والقضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى إراقة الدماء وقتل الابرياء ونشر الفوضى والتخريب والدمار. وتناول اللقاء مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وحمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان وعدد من المسؤولين.

ويرافق الرئيس السوداني وفد يضم البرفيسور إبراهيم الغندور وزير الخارجية وبدر الدين محمود عباس وزير المالية والمهندس معتز موسى عبد الله وزير الكهرباء والموارد المالية والدكتور فضل عبد الله فضل وزير الدولة برئاسة الجمهورية والفريق طه الحسين وزير الدولة مدير مكتب الرئيس ومحمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الدولة وعدداً من المسؤولين.

زيارة رسمية

وكان الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة وصل الى البلاد أمس في زيارة رسمية الى الدولة، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأجريت للرئيس السوداني مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لجمهورية السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد. بعدها صافح الرئيس عمر حسن أحمد البشير مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة في حين صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين للرئيس السوداني.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

وسموه يبحث التعاون مع إثيوبيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هايلي مريام دسالني رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي يزور الدولة لحضور فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا (1) 2015.وجرى خلال اللقاءات، تبادل الأحاديث الودية ومجالات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا، والتأكيد على حرص البلدين على تعزيز علاقات الصداقة. حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجمعة أحمد البواردي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.