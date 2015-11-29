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بالفيديو.. يوسف الحسينى: رجال مبارك وشفيق "أعداء للوطن" ويريدون إفشال السيسى

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بالفيديو.. يوسف الحسينى: رجال مبارك وشفيق "أعداء للوطن" ويريدون إفشال السيسى بالفيديو.. يوسف الحسينى: رجال مبارك وشفيق "أعداء للوطن" ويريدون إفشال السيسى
قال الاعلامى، يوسف الحسينى، إن من يظن أن جماعة الاخوان الارهابية هى العدو الوحيد للدولة المصرية، فهو خاطئ، موضحا أن رجال مبارك وأتباعه الذين ما زالوا متواجدين فى مفاصل الدولة، أعداء للوطن.

وأضاف يوسف الحسينى، أن رجال الفريق أحمد شفيق التابعين له أعداء للدولة المصرية أيضا ويسعون لإفشال نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن تعذيب رجال الشرطة للمواطنين يجعل الاخوان "يركبوا" الحدث ويوظفوه لصالحهم بشكل قوى.

وأوضح الحسينى، خلال برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة اون تى فى، أن الداخلية لا تتحرك فى وقائع التعذيب إلا بعد أن يظهرها الاعلام وتصبح قضية رأى عام، مضيفا أن رد الوزارة فى جميع الحالات أنها "حالات فردية"، موضحا أن هناك عدد من رجال الشرطة عادوا لما كانوا عليه قبل 25 يناير 2011 وذلك على خلفية تصفية وعقاب الشعب المصرى الذى خرج فى 25 يناير وأسقط النظام الفاسد.

ووجه الحسينى تساءلات للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: " هل أنت واثق إلى هذه الدرجة أن أجهزة الداخلية تعمل بمنتهى المهنية والنزاهة.. وهل أنت مطمئن إلى جهاز الأمن الوطنى إلى هذه الدرجة.. ألا ترى أن هناك فى هذه الأجهزة من يعمل ضدك.. هل تظن أن الفلول الباقية من التابعين لنظام مبارك والفريق أحمد شفيق يعملون ضدك".

وأشار "الحسينى"، إلى أن هؤلاء الأشخاص ما زالوا يعملون فى أجنحة وأجهزة حساسة فى هذا الوطن" ، " على بلاطة لا شفيق بيحبك ولا اللى مع شفيق بيحبوك ولا عاوزينك تنجح ، نفس الحال مع أسرة حسنى مبارك لا بيحبوك ولا عايزينك تنجح ولسه رجالته وأقاربهم وأصدقائهم موجودين داخل كل مفاصل الدولة بيعملوا ضدك ".

يوسف الحسينى: "قطر ممولة الإرهاب غرقت فى شبر ميه"

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مصر 365

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