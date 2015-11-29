بالفيديو.. وزير التموين: حطمنا "أصنام الفساد" ووفرنا 12 مليار جنيه أهدرت بالسرقة

أكد خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البعض حذره وقت توليه مهام الوزارة من الفاسدين فى أجهزة التموين، لافتا إلى تحطيمه أصنام الفساد بتوفير 12 مليار جنيه كان يتم إهدارها فى السابق.

أوضح وزير التموين، خلال حواره ببرنامج "لازم نفهم" الذى يقدمه الإعلامى مجدى الجلاد، على فضائية "cbc extra"، أنه قام بتوقيع بروتوكول مع اتحاد الصناعات الوطنى ليقوموا بشراء القمح من الوزارة و ذلك لأول مرة فى تاريخ مصر، مشيراً الى أن هناك أصنام فى حياتنا اليومية يجب علينا تحطيمها مثل الفساد فى إنتاج رغيف العيش.

وأضاف خالد حنفى، أن الدولة تفرض رأيها و سطوتها بالأصول و القواعد المتعارف عليها فى المجتمع، مشيراً الى أن منظومة التموين قامت بإدخال 50 ألف منفذ يتم حسابهم عن طريق حساباتهم فى البنك، و ذلك وفر إهدار المال العام الذى وصل الى 12 مليار جنيه عن طريق السرقة و التى كان يستفيد منها 5 أو 6 أشخاص فقط فى الأوقات السابقة، وأصبح عدد المستفيدين بالطرق الصحيحة "الحلال" يصل الى 70 ألف فرد.

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