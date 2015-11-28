مقتل 26 من مسلحى تنظيم داعش بنيران القوات العراقية المشتركة

لقى ما لا يقل عن 26 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى مصرعهم بنيران القوات المشتركة المدعومة بالطيران العراقى خلال عمليات عسكرية فى مناطق متفرقة بالعراق، ذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم السبت أن طيران التحالف الدولى نفذ 15 طلعة جوية أسفرت عن قتل العديد من الإرهابيين فى مناطق مختلفة بالعراق ، وتدمير 6 مواقع قتالية وخمس سيارات إحداها مفخخة وزورق وأسلحة وعتاد للتنظيم.

وقصف طيران القوة الجوية العراقى ، بناء على معلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، موقعا لداعش قرب جسر"أشميط" فى الحويجة بمحافظة كركوك شمالى العراق ، أسفر عن قتل عشرات الإرهابيين وتدمير خمس سيارات محملة بأسلحة وعتاد للتنظيم.

ونفذ طيران القوة الجوية ثلاث طلعات استهدفت تجمعا لمسلحى داعش وقتلت 10 إرهابيين ودمرت سيارة تحمل رشاشا أحاديا وملجأ لعناصر التنظيم، لمساندة القوات البرية ، نفذ طيران الجيش العراقى 36 طلعة جوية بمختلف قواطع العمليات العسكرية ضد داعش ، وقتلت قوات من قيادة عمليات بغداد 16 إرهابيا بينهم 9 إرهابيين فى منطقة الكرمة شمال شرقى الفلوجة بالأنبار ، ودمرت أربع سيارات لداعش، وقتلت قوة أخرى إرهابيا وجرحت آخر فى منطقة الرشاد.

وتمكنت قوة من مقر لواء التدخل السريع من قتل قناص بداعش فى منطقة الصبيحات، وقتلت إرهابيا آخر فى منطقة اللهيب وأربعة إرهابيين فى منطقة العبيد ، وعثرت قوة تابعة لعمليات بغداد على مخزن يحتوى على 14 عبوة ناسفة ومساطر تفجير فى منطقة اليتامى.

وتمكنت قوة من قيادة عمليات الأنبار من تفكيك خمس عبوات ناسفة خلال عملية تطهير منطقة "5 كيلو" غربى الرمادي، وعثرت على 21 عبوة ناسفة محلية الصنع وأسلحة وعتاد لعناصر داعش.

>