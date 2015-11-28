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مقتل 19 شخصا فى اشتباكات بين الميليشيات بالصومال

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مقتل 19 شخصا فى اشتباكات بين الميليشيات بالصومال مقتل 19 شخصا فى اشتباكات بين الميليشيات بالصومال
ذكر مسئولون ومواطنون صوماليون أن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم اليوم السبت فى معارك بين ميليشيات متنافسة وسط الصومال.

وكان من بين القتلى فى مدينة جالكايو بعض المدنيين. ووردت أنباء عن إصابة أكثر من 25 شخصا.

وكان الاقتتال قد نشب فى وقت سابق بين المليشيات من ولايتى بونتلاند وجالمدج الاتحاديتين, واندلعت الاشتباكات بسبب جالكيو التى تقع على الحدود بينهما، وفر الآلاف من المنطقة.

وقال عبدى حاشى أحد سكان المدينة فى اتصال هاتفي: " إن جاليكو صارت مدينة أشباح الآن ، وأدان نيكولاس كاى ممثل الأمم المتحدة فى الصومال الاقتتال، وقال فى بيان: " أى قصف لمناطق مدنية بالبلدة قد يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ".

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