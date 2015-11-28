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مصادر يمنية: المقاومة الشعبية تضبط شحنات أسلحة فى الضالع

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مصادر يمنية: المقاومة الشعبية تضبط شحنات أسلحة فى الضالع مصادر يمنية: المقاومة الشعبية تضبط شحنات أسلحة فى الضالع
أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية باليمن مساء اليوم السبت بأن المقاومة الشعبية ضبطت شحنات أسلحة وذخائر فى محافظة الضالع 245 كلم جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر إن دورية أمنية تابعة للمقاومة الشعبية فى الضالع تمكنت من ضبط ثلاث عربات عسكرية تحمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وكمية من الذخائر والقذائف الصاروخية المضادة للدروع فى منطقة "نقيل الربض" بمحافظة الضالع.

وبحسب المصادر، كانت تلك الأسلحة فى طريقها إلى محافظة عدن، جنوبى اليمن، إلا أنه "لم يتم الكشف عن الجهة التى ينتمون إليها حتى الآن".

وفى سياق متصل، قالت ذات المصادر إن الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح قصفوا بالأسلحة الثقيلة عدة قرى فى منطقة "مُريس" شمالى الضالع.

يذكر أن العديد من المناطق فى محافظة الضالع تشهد مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، والمقاومة الشعبية من جهة أخرى، لاسيما بعد سيطرة المقاومة الشعبية على آخر المواقع التى كانت فى قبضة الحوثيين وقوات صالح فى مديرية "مُريس"، شمال الضالع، منتصف الشهر الجارى .

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