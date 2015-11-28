عضو البحوث الإسلامية: الدعوة السلفية تتجنى على الأزهر وتعاني الإفلاس السياسي

قال محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية المصري، إن الدعو السلفية تحاول خلط ما هو سياسى بكل ما هو ديني، عبر أساليب مسيسة ودعوات غير مقبولة كان آخرها دعوة “طرق الأبواب” تحت شعار “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

وأضاف الجندي خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” العربي ،مع الإعلامي خالد عاشور، اليوم، أن مثل هذة التصرفات تؤجج الفتن وقد تجر البلاد الى مشاحنات بسبب الافكار التى تتبناها هذة الجماعة ويوجد من يؤمنون بها.

وأوضح الجندي أن أعضاء الدعوة السلفية تجنوا بهذة الدعوة على دور الأزهر الشريف الذى يجوب جمهورية مصر العربية للتحدث مع المواطنين حول كل الأمور المتعلقة بالدين.

وأكد الجندي أن الدعوة السلفية تعانى من الافلاس السياسي، كما أنها تحاول العودة من جديدة لإلباس السياسة عباءة الامر الذي سيُشكل مزيداً من المشاحنات.

وأشار الجندي إلى أن الدعوة السلفية تحاول تبييض وجهها، وتمارس دور مشبوه يهدف الى خلق حالة من الاستقطاب الشعبي بهدف العودة إلى الشارع بعد الفشل السياسي والدعوي التى عانت منه هذة الجماعة.

وشدد الجندي على أن الدعوة السلفية تجور على حق الأزهر والاوقاف وتتجنى على الحاكم ، مردفاً : “الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تُعد سلطة تسمى الحسبة يمارسها الناس ويتم تعيينهم من قبل الخليفة، مثلما يحدث في المملكة السعودية”.