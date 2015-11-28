أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

عضو البحوث الإسلامية: الدعوة السلفية تتجنى على الأزهر وتعاني الإفلاس السياسي

Google+ Print
عضو البحوث الإسلامية: الدعوة السلفية تتجنى على الأزهر وتعاني الإفلاس السياسي عضو البحوث الإسلامية: الدعوة السلفية تتجنى على الأزهر وتعاني الإفلاس السياسي

محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية المصري

قال محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية المصري، إن الدعو السلفية تحاول خلط ما هو سياسى بكل ما هو ديني، عبر أساليب مسيسة ودعوات غير مقبولة كان آخرها دعوة “طرق الأبواب” تحت شعار “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

وأضاف الجندي خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” العربي ،مع الإعلامي خالد عاشور، اليوم، أن مثل هذة التصرفات تؤجج الفتن وقد تجر البلاد الى مشاحنات بسبب الافكار التى تتبناها هذة الجماعة ويوجد من يؤمنون بها.

وأوضح الجندي أن أعضاء الدعوة السلفية تجنوا بهذة الدعوة على دور الأزهر الشريف الذى يجوب جمهورية مصر العربية للتحدث مع المواطنين حول كل الأمور المتعلقة بالدين.

وأكد الجندي أن الدعوة السلفية تعانى من الافلاس السياسي، كما أنها تحاول العودة من جديدة لإلباس السياسة عباءة الامر الذي سيُشكل مزيداً من المشاحنات.

وأشار الجندي إلى أن الدعوة السلفية تحاول تبييض وجهها، وتمارس دور مشبوه يهدف الى خلق حالة من الاستقطاب الشعبي بهدف العودة إلى الشارع بعد الفشل السياسي والدعوي التى عانت منه هذة الجماعة.

وشدد الجندي على أن الدعوة السلفية تجور على حق الأزهر والاوقاف وتتجنى على الحاكم ، مردفاً : “الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تُعد سلطة تسمى الحسبة يمارسها الناس ويتم تعيينهم من قبل الخليفة، مثلما يحدث في المملكة ”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا