فيديو | «ضحك هيستيري» يُصيب البيت الأبيض بعد مداعبة «أوباما» لابنتيه

ترجمة – محمد سويلم

لم تستطع ماليا وساشا أوباما أن يتمالكوا أعصابهم، وانغمسا في موجة من الضحك، يوم الاربعاء، حيث داعب أوباما خلال كلمته في عيد الشكر، ابنته ساشا، 14 عامًا، مستشهدًا بأنه كان قد وضع مسافة أكثر من شقيقتها بينها وبين زعيم العالم الحر، وانخرطا في نوبة من الضحك، مشيرًا إلى ابنته ماليا، 17 عامًا، التي انغمست هي الآخرى في موجة الضحك.

وأضاف أوباما، أنا ذاهب إلى شكر​ ماليا وساشا علنًا لمرة واحدة مرة أخرى أقف هنا معي، وكان هناك تصفيق من المتفرجين.

وعفا أوباماعن ديك رومي يدعى “آبي”، مؤكدًا إلى أنه تم اختيار أسمائهم من الطلبات تم إدخالها من قبل أطفال المدارس في ولاية كاليفورنيا.

ويعد تقليد العفو عن الديوك الرومي، تقليد معتمد في البيت الأبيض منذ عهد الرئيس جون كينيدي. وقد عفا الرئيس أوباما عن الديكين الروميين بحضور ابنتيه ساشا وماليا.

يذكر أن عيد الشكر من أهم الأعياد الأمريكية، وهو يعود إلى سنوات الاستيطان الأولى لأراضي الولايات المتحدة الحالية عام 1620، عندما أراد الأوروبيون الذين انتقلوا حديثا إلى هذه المنطقة شكر الرب على وفرة المحاصيل والمساعدة المقدمة من قبل الهنود.

ويشكل هذا العيد بالنسبة للكثير من الأمريكيين الفرصة السنوية الوحيدة لاجتماع العائلة حول قائمة طعام لا تتغير: ديك رومي محشو وتورتة باليقطين وخبز الذرة.

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