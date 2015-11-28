وزير الإسكان: نعمل على مشروع قانون "المطورين العقاريين" يضمن حق المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان إن الوزارة تعمل الآن على مشروع قانون "المطورين العقاريين" لضمان حق المواطن حال تقاعص أيا من المطورين فى القيام بعمله، مشدداً على ضرورة تدخل الدولة فى هذا القطاع لوضع القوانين الضامنة لحقوق المواطن.

وأضاف "مدبولى" خلال حواره ببرنامج "القاهرة 360" الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال عبر قناة "القاهرة والناس"، أن قطاع التطوير العقارى بمصر جيد ولكنه شهد بعض المشاكل موضحا، :"فى حالات لم ينجح فيها المطور العقارى بالقيام بدوره أو تقاعص.. لابد ان يكون هناك صندوق تشرف عليه الوزارة يضمن حقوق المواطنين حال التقصير".