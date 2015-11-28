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سرعة القذف عرض يصيب الرجال وليس مرضا بحد ذاته

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سرعة القذف عرض يصيب الرجال وليس مرضا بحد ذاته سرعة القذف عرض يصيب الرجال وليس مرضا بحد ذاته
من الأعراض التى تصيب نسبة مرتفعة من الرجال، ويعد سرعة القذف عرضا يشير إلى الإصابة ببعض الأمراض وهو ليس مرض بحد ذاته.

أسباب الإصابة بسرعة القذف.


>عن أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بسرعة القذف لدى الرجال يقول محمد إمبابى استشارى أمراض الذكورة، أن سرعة القذف يمكن التعامل معه كعرض لأمراض أخرى تصيب الرجل منها الأمراض العضوية كالسكر وأمراض الشرايين وأمراض البروستاتا وعلى رأسها التهاب البروستاتا، ومنها الأمراض النفسية كالتوتر والقلق.

تشخيص سرعة القذف


>تبعا لرأى إمبابى فسرعة القذف تعنى فقدان الرجل للتحكم بموعد قذف السائل المنوى أثناء العلاقة الجنسية، بل أن الأمر فى بعض الحالات قد يصل إلى حدوث القذف قبل وصوله للنشوة الجنسية.

وبالطبع فعدم وصول الزوجة للنشوة الجنسية نتيجة لقلة وقت انتصاب العضو الذكرى، يمكن اعتباره من أهم العلامات التى تشير لوجود عرض سرعة القذف.

علاج سرعة القذف


>أما عن طرق علاج سرعة القذف فيؤكد إمبابى أن علاج سرعة القذف لدى الرجال يتوقف على الأسباب التى أدت للإصابة بهذا العرض، وهو ما يعنى ضرورة العرض على الطبيب المختص لتشخيص المرض بشكل أولى.

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