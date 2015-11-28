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الجيوشي: فوز مصر بعضوية المنظمة البحرية الدولية ينهض بصناعة النقل البحري

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الجيوشي: فوز مصر بعضوية المنظمة البحرية الدولية ينهض بصناعة النقل البحري الجيوشي: فوز مصر بعضوية المنظمة البحرية الدولية ينهض بصناعة النقل البحري

وزير النقل – الدكتور سعد الجيوشي

أعلن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، إنه تم إعادة انتخاب فى المجلس التنفيذى للمنظمة البحرية المسئولة عن قطاع النقل البحري على مستوى العالم رغم المنافسة الشرسة على المقعد.

وقال «الجيوشي»، إن انتخاب 130 دولة لمصر دليل على مكانتها الدولية، وإنها للمرة الأولى تحصل علي المقعد بهذا العدد من الأصوات رغم إننا كنّا في حاجة إلى ١٢٠ صوتا فقط.

وقال الجيوشي، إنها تعود وبقوة لممارسة دورها الريادي على المستوى العالمي رغم صعوبة ذلك؛ جاء ذلك في أولى تصريح صحفي للوزير عقب عودته إلى مطار القاهرة الدولي مساء أمس عائدًا من بريطانيا على الطائرة المصرية القادمة من لندن.

وأضاف وزير النقل أنه في الأمس القريب فازت مصر بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، واليوم في المكتب التنفيذي للمؤسسة الأم فى النقل البحري، لافتًا إلى أن وجود مصر فى هذه المنظمة الدولية سوف يساهم بالنهوض بصناعة النقل البحري ويؤكد الثقة الدولية فى مستوى الأمن والسلامة بالموانى البحرية المصرية، وإن هذا الفوز لم يأتي بالصدفة وإنما من خلال مجهود جبار استغرق عدة شهور بمشاركة العديد من الجهات منها وزارة الخارجية، وإن هناك دول خرجت من المنافسة لديها أسطول بحري أكبر من الأسطول المصري.

وقال الجيوشي في تصريحات صحفية، إن دور القطاع الخاص ورجال الأعمال يعتبر جديد على هذه الصناعة ويدعم خطوات مصر في تنمية صناعة النقل البحري باعتباره صناعة ستكون داعمة للاقتصاد القومي.

وأضاف الجيوشي، إنه عقد جلسات عمل مع المسئولين في البنك الأوروبي للتنمية الذي كان دوره يقتصر على مشروعات المترو، ولكن تم عرض عليه مشروعات النقل النهري والنقل البحري ومشروعات السكة الحديد وذلك يعد تنوع لمحفظة الوزارة وتنوع لمجالات التعاون مع البنك الاوروبي.

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