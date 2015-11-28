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ضباط ينعون ضحية عنف الشرطة في الأقصر «طلعت شبيب»

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طلعت شبيب

طلعت شبيب

تداول عدد من ضباط وأفراد الشرطة، بمحافظة الأقصر، عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» منشورًا، ينعون فيه المواطن طلعت شبيب الذي توفى داخل قسم الشرطة.

وجاء في المنشور: نعلن نحن مديرية أمن الأقصر قيادة وضباط وأفراد عن خالص تعازينا لأسرة الفقيد ولابناء العوامية وأهالي محافظة الأقصر في وفاة المغفور له بإذن الله المرحوم طلعت شبيب.

وأضاف المنشور: شرطة الأقصر تعلن عن استعدادها الكامل للتحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة وسنطبق القانون على أي فرد حال ثبوت تورطه في الاعتداء علي الفقيد.

كانت قوة من قسم شرطة الأقصر، ألقت القبض على (طلعت شبيب الرشيدي ) 47 عامًا، أثناء تواجده في مقهى بمنطقة العوامية في الساعات الأولى، صباح الأربعاء، وإقتياده إلى قسم الشرطة حتى فوجئت عائلته بتلقيها نبأ نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي جثة هامدة وفق تقرير صادر من المستشفى، وذلك بعد نحو ساعة من إلقاء القبض عليه.

 

النعى المتدوال على «فيس بوك»

النعى المتدوال على «فيس بوك»

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