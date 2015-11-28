بلغاريا: قد ندرس التدخل البري في سوريا

أبدت وزارة الدفاع البلغارية، استعداداها لدراسة إمكانية المشاركة في عملية عسكرية برية في سوريا، إذا ما تلقت طلبًا بذلك.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن وزير الدفاع البلغاري نيكولاي نيتشييف قوله في صوفيا، اليوم السبت: “من الناحية النظرية بإمكان بلغاريا المشاركة في عملية برية في سوريا، لكننا لم نتعامل من قبل مع مثل هذه الحالات.. وفي المرحلة الراهنة لم نتلق أي طلب للمشاركة في أي عملية من هذا النوع”.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار وزير الدفاع إلى أن بإمكان السلطات كذلك أن ترسل 1000 عسكري إضافي إلى حدود بلغاريا بهدف مساعدة الشرطة لوقف موجة تدفق اللاجئين في حال ازدادت الأوضاع سوء على الحدود.

وكان وزير الدفاع التشيكي مارتن ستروبنيكي قد عبر أيضا عن استعداد بلاده لإرسال قوات برية إلى سوريا والعراق، في حال قرر حلف شمال الأطلسي شن هجوم بري ضد “داعش”.

وقال الوزير في وقت سابق إن القوة ستكون مؤلفة من نحو 200 عسكري، معظمهم من الخبراء في مجال الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أن احتمال نشوب حرب برية ضد التنظيم الإرهابي ازدادت بعد هجمات باريس الأخيرة، إلا أنه أعرب في نفس الوقت عن تفضيله لأن تقوم جيوش الدول الإقليمية بشن الهجوم، مدعومة بغطاء جوي دولي.