جنازة عسكرية مهيبة بالمنوفية لشهيد كمين الجيزة وسط هتاف: الإخوان أعداء الله

فى مشهد مهيب شيع أهالى عزبة التاج البحرية فى قرية "دلهمو" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية جثمان الشهيد المجند أحمد خالد حسين، الذى استشهد صباح اليوم فى الحادث الإرهابى بكمين الجيزة وذلك فى جنازة عسكرية مهيبة حضرها اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية والعميد إيهاب زهنى مأمور مركز أشمون والمقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون والنقيب محمد عزت معاون المباحث وجموع شعبية كثيفة من القرية والقرى المجاورة وخرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية وسط هتافات لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله ، يسقط يسقط الإرهاب ، ولا إله إلا الله والإخوان أعداء الله ، يا شهيد نام وأرتاح وإحنا نكمل الكفاح" .

وأبكت والدة الشهيد الحاضرين بكلمات :"منهم لله اللى حرمونى منك يأ احمد يا حبيبي ، ربنا ينتقم منهم ،مع السلامة يا حبيب قلبى .. مع السلامة يا نور عينى ".

وأكد أحد أهالى القرية أن الشهيد كان دمث الخلق وطيب السمعة ودائم المواظبة على الصلوات الخمس في المساجد وإنه كان يقضى فترة تنجنيده و ينتظر والده خروجه من أداء الخدمة الوطنية لكي يزوجه ويفرح به ".