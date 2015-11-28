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غرف عمليات ولجان طوارئ ومنع المراكب من الصيد استعدادا للنوة بكفر الشيخ

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غرف عمليات ولجان طوارئ ومنع المراكب من الصيد استعدادا للنوة بكفر الشيخ غرف عمليات ولجان طوارئ ومنع المراكب من الصيد استعدادا للنوة بكفر الشيخ
قرر الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة وغرف عمليات بمجالس المدن المتعددة استعداداً للنوة التى قد تتعرض لها مدن وقرى المحافظة .

وقال سمير غباشى رئيس مركز ومدينة بلطيم لـ " اليوم السابع "، إنه تم تجهيز معدات الكسح وتم تطهير المصفيات وتعلية بعض الجوانب بقرى بر بحرى والشهابية وغيرهم من القرى المطلة على البحر المتوسط وبحيرة البرلس تحسباً لطغيان مياه البحيرة على قرى بر بحرى .

وأضاف غباشى :" سيتم إغلاق ميناء الصيد بالبرلس برئاسة العميد يسرى الدسوقى ومنع المراكب من الخروج فى رحلات صيد فى حالة هبوب الرياح وهطول الأمطار حفاظاً على الصيادين والمراكب لترسو المراكب بميناء الصيد أو بالقرى المطلة على البحر المتوسط أو بحيرة البرلس"
>وتابع :"تم تشكيل غرفة عمليات والطوارئ مع الحماية المدنية وتشكيل لجنة الطوارئ بالوحدة المحلية ببلطيم وكذلك بمدينة البرلس برئاسة المهندس حازم الأشمونى رئيس مدينة البرلس وهناك تعاون وتنسيق بين مجلس مدينة بلطيم والبرلس.

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