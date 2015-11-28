محافظ دمياط: وصول كراكتا شفاط لتطهير بواغيز وقنوات بحيرة المنزلة

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إن كراكتى شفاط قد وصلتا لتطهير بواغيز وفتحات ساحل البحر شمال منطقة المثلث، بدءًا من الصفارة وحتى الديبة شرقا، لتجديد المياه ورفع كفاءتها بعد تعميق البوغاز، حفاظا على مسطح المياه المفتوحة وإتاحة الفرصة أمام الصيادين لممارسة أنواع الصيد الحر.

وأشار طه، خلال بيان له، إلى أن ذلك يأتى استجابة لمطالب صيادى المحافظة وأصحاب المزارع بمنطقة مثلث دمياط ببحيرة المنزلة، وضمن خطة ومراحل التطهير لبواغيز البحيرة التى تستهدف أعمال التكريك بالتنسيق مع وزارة الرى وهيئة حماية الشواطئ وفروعهما بدمياط وبورسعيد باعتماد مالى 6.8 مليون جنيه لا عمال التكريك والتطهير أمام بوغاز الديبة شرق المثلث وحتى المغذى الر ئيسى لجنوب البحيرة بفتحة كوبرى البغدادى.

وأضاف المحافظ أن المشروع يسعى لتطهير القنوات الداخلية بالبحيرة وأمام مشروع فتحة قناة البط الجديدة على نهر النيل جنوب منطقة الرطمة حيث يحظى المشروع بعناية بالغة من الدكتور محافظ دمياط، بهدف إنقاذ حوالى 7 آلاف فدان مزارع سمكية كانت تعانى من تراكم طبقات طينية وزيادة فى تركيز ملوحة المياة الراكدة، مما أثر على إنتاجية الفدان من الثروة السمكية.