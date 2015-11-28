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بالفيديو..قناة تركية تبث لحظة اغتيال رئيس نقابة المحامين "المعارض لأردوغان"

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بالفيديو..قناة تركية تبث لحظة اغتيال رئيس نقابة المحامين "المعارض لأردوغان" بالفيديو..قناة تركية تبث لحظة اغتيال رئيس نقابة المحامين "المعارض لأردوغان"
نشرت قناة تركية اللحظات الأولى لإطلاق مجهولين الرصاص على رئيس نقابة المحامين بديار بكر التركية، والذى يعد أحد أبرز المعارضين لأردوغان، أمام كاميرات الصحفيين.
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لجظه اغتيال رئيس نقابة المحامين المعارض لـ « أردوغان » .. أمام كاميرات الصحافيين برصاصة في الرأس أثناء مؤتمر صحفيشيررررررر

Posted by ‎شبكة سكاى ايجى الاخبارية‎ on Saturday, November 28, 2015

وذكرت مصادر تركية، أن رئيس نقابة المحامين فى يار بكر طاهر ألجى، قتل اليوم السبت فى تبادل لإطلاق نار فى المدينة الواقعة جنوب شرقى تركيا.

وقالت إن المحامى قتل، بعد عقده مؤتمرا صحفيا، فى اشتباكات وقعت بعد إطلاق نار من قبل عناصر مجهولة.
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مصر 365

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