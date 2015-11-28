طارق قبيل:وزير تجارة روسيا يزور مصر فبراير لإنشاء منطقة صناعية شرق بورسعيد

قال المهندس طارق قبيل، وزير التجارة والصناعة، إنه عقد اجتماع مع وزير التجارة الروسى ووزير خارجية الإمارات بأبو ظبى، ناقش خلاله إنشاء منطقة صناعية فى شرق بورسعيد، والصناعات التى سيتم إنشاؤها فى هذه المنطقة.

وأضاف "قبيل" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب على فضائية "اليوم"، أن وفد روسى سيزور مصر فى منتصف يناير المقبل، بينما يزور وزير التجارة الروسى القاهرة بداية فبراير المقبل لعقد اجتماع فى مدينة شرم الشيخ حتى يتم إتمام كل الاتفاقيات الخاصة بمشروع إقامة المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد، مشيرا إلى أنه سيتم الاستفادة من أزمة تركيا مع روسيا والحصول على نفس التسهيلات التى كانت تحصل عليها أنقرة من الجانب الروسى.