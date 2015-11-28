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القبض على 8 من طلاب "تجارة إدكو" خلال وقفة للمطالبة بنقل محول كهرباء

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القبض على 8 من طلاب "تجارة إدكو" خلال وقفة للمطالبة بنقل محول كهرباء القبض على 8 من طلاب "تجارة إدكو" خلال وقفة للمطالبة بنقل محول كهرباء
ألقى رجال مباحث إدكو برئاسة الرائد محمود هندى، اليوم السبت، القبض على 8 من طلاب مدرسة إدكو الثانوية التجارية ،خلال وقفة نظمها عدد من الطلاب للمطالبة بنقل محول كهربائى من داخل المدرسة.

وكان مستشفى إدكو العام استقبل أمس الأول جثة "علاء مرسى السيد أبوبكر"، كهربائى ومقيم بندر إدكو، إثر صعقه بالتيار الكهربائى تم إخطار مركز شرطة إدكو، وبسؤال كل من "الشحات مصطفى السيد" بالمعاش ومقيم بندر إدكو خال المتوفى، و"شوقى عبدالقوى يونس" مدير المدرسة الثانوية التجارية بنات بإدكو ومقيم بندر رشيد، قررا أنه حال قيامه بعمل صيانة بمحمول كهربائى داخل المدرسة المشار إليها فصعقة التيار الكهربائى مما أدى لوفاته ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك .

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية، تم إخطار هندسة كهرباء إدكو لاتخاذ شئونها، وتحرر المحضر 3924/2015 إدارى المركز.

وعلى إثر ذلك قام عدد من طلاب وطالبات المدرسة بالدعوة إلى وقفة إحتجاجية اليوم للمطالبة بنقل المحول خارج المدرسة حفاظا على أرواحهم .

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