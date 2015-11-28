ضبط 1446 مخالفة مرورية و 9 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة

قاد اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم السبت ، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث عن ضبط 8 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة ، كما تم ضبط 53 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1446 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات واشتباه فى الصلاحية الفنية و سير عكس الإتجاه و انتهـاء رخصة قيادة .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، واللواء هانى خير مدير المرور، والعميد مجدى محيى وكيل المرور، والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث .

وتمكن رجال مباحث الدلنجات بالبحيرة، برئاسة الرائد محمد الديب معاون أول المباحث والقائم بأعمال رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط فلاح وبحوزتة بندقية ألية و30 طلقة من ذات العيار بالبحيرة .

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، والعقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث والرائد محمد الديب معاون أول المباحث والقائم بأعمال رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات وتمكنت الحملة من ضبط " حمادة . ع " 35 سنة " فلاح ومقيم زاوية حمور دائرة مركز الدلنجات وبحوزته سلاح ناري بندقية ألية وعدد 30 طلقة من ذات العيار وجارى تحرير محضر بالواقعة.