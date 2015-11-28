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مساعد وزير الداخلية: من ثوابت الوزارة عدم التغاضى عن تجاوز أبنائها

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مساعد وزير الداخلية: من ثوابت الوزارة عدم التغاضى عن تجاوز أبنائها مساعد وزير الداخلية: من ثوابت الوزارة عدم التغاضى عن تجاوز أبنائها
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام: إن من ثوابت وزارة الداخلية أنها لا تحمى أى متجاوز أو مخطئ من أبنائها، وتعمل دائما على حماية وأمن المواطنين، بالإضافة إلى مراعاة التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان.

وتابع: "الداخلية لا تتجاوز أخطاء رجالها نهائياً ولا توافق على التجاوزات والتعدى على المواطنين، وأن التعامل بشكل سيئ مع المواطنين والتعدى عليهم وانتهاك حقوقهم مرفوض تماماً فى منهاج عمل الوزارة".

وأضاف خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن مسئولية الوزارة هى حماية وتأمين المواطنين، متابعا "هذه رسالتنا ومسئوليتنا".

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